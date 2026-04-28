Operativo en CNEL: 50 detenidos y un perjuicio al Estado de más de USD 280 millones

Momento de los allanamientos a las oficinas de comercializacion de CNEL, ubicadas en el ECU911 de Samborondón, en Guayas.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado desmantelaron este 28 de abril de 2026, una red de corrupción dentro de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), ubicada dentro del ECU911 de Samborondón, en Guayas.

Las intervenciones se realizaron específicamente en las oficinas de comercialización de la empresa pública. El presidente Daniel Noboa encabezó los allanamientos, junto con ministros de Estado.

El ministro del Interior, John Reimberg, cifra en más de USD 280 millones el perjuicio al fisco ecuatoriano. De allí que la Fiscalía investiga un presunto peculado.

Los operativos dejan 50 funcionarios de varias áreas de la entidad detenidos en Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Azuay.

¿Cómo operaba la red?

Según las primeras investigaciones, la red operaba en el manejo de la refacturación y desvío de fondos a personas dentro de CNEL.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico ( UAFE ) y del Centro Nacional de Inteligencia iniciaron las indagaciones.



) y del iniciaron las indagaciones. Se detectó que servidores tenían ingresos inferiores a los USD 1 000, pero patrimonios recientes que superan los USD 3 millones.

Los involucrados disminuían los consumos de algunos usuarios y se los cargaban a otros.

y se los cargaban a otros. La red también desaparecía las deudas de algunos clientes.

El ministro aseguró que en Cuenca está la base de la información de quienes modificaron las facturaciones a escala nacional.

Además, anunció que la investigación se extenderá hacia los responsables de los cortes de electricidad, que perjudicaron en las últimas semanas a los usuarios.