Moradores de La Alborada en Guayaquil llevan más de una hora sin energía eléctrica

La tercera etapa de la Alborada lleva más de dos horas sin el servicio eléctrico. CNEL no se ha pronunciado sobre las causas de la interrupción.

Moradores de varias manzanas de la tercera etapa de La Alborada, norte de Guayaquil, llevan más de dos horas sin energía eléctrica.

Un corte de luz los sorprendió a las 16H45, sin que se conozca hasta el momento la causa de la interrupción.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, y tampoco acude al llamado de los habitantes.

La interrupción del servicio ocurre horas después de los allanamientos a las oficinas de CNEL, donde Fiscalía y Policía desmantelaron una red de corrupción que habría causado un perjuicio al Estado por USD 280 millones.