Sentencia de justicia indígena para policías retenidos se conocerá este 21 de agosto

Leonidas Iza en una de las audiencias realizadas en Cotopaxi por los tres policías detenidos,

La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc) convocó para este jueves 21 de agosto de 2025, desde las 13:00, a la tercera audiencia comunitaria de justicia indígena que se sigue en contra de tres efectivos de la Policía Nacional.

Los tres uniformados son señalados por supuestamente intentar asesinar a Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La diligencia, según el comunicado, se cumplirá en los patios de la organización indígena, en Cotopaxi.

Los tres policías se encuentran retenidos en Cotopaxi, desde el pasado 18 de agosto del 2025, tras ser señalados por un supuesto intento de atentado en contra de Iza, el líder indígena.

Iza denunció que los uniformados fueron localizado circulando cerca de su vivienda en la comunidad de San Ignacio, en el sector Planchaloma, de la parroquia Toacaso, en Cotopaxi. La Fiscalía reconoció la detención de los uniformados.

Los policías, según Iza, realizaban actividades de “seguimiento, tomando fotos y grabando videos de actividades sin previa autorización ni bajo conocimiento de la autoridad comunitaria”.

La convocatoria de las organizaciones indígenas de Cotopaxi para este jueves 21 de agosto del 2025. Tomado de redes sociales

La Unocanc, en su pronunciamiento, precisó que “este no es un simple acto administrativo, sino un ejercicio de dignidad y resistencia, donde reafirmamos que la justicia indígena no se somete a los designios del poder político ni a las amenazas de la represión”.

La organización hizo un llamado a las 510 comunidades fraternas a defender con unidad la vida, el territorio y la justicia indígena. “Confiamos en la participación decidida de todas las comunidades, organizaciones y estructuras del movimiento indígena, así como de las fuerzas fraternas de lucha social, para hacer frente a esta nueva arremetida estatal contra nuestros pueblos”, dice la convocatoria del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC).

Según la convocatoria de las organizaciones indígenas este será el orden del día para la audiencia:

Acto de Nawinchina (purificación): espacio de limpia y sanación espiritual, para contrarrestar la violencia y el desequilibrio causado en nuestros territorios.

Allichina, presentación y resolución sobre la infiltración de agentes de inteligencia en la comunidad San Ignacio, hecho que atenta contra la paz comunitaria, vulnera derechos fundamentales y constituye una violación a la autonomía de la justicia indígena.