Fiscalía llama al diálogo tras retención de Policías que investigaban en Cotopaxi

Miembros de la Policía Nacional fueron retenidos en una comunidad de Cotopaxi tras una denuncia del expresidente de la Conaie, Leonidas Iza.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los policías retenidos en Cotopaxi tras la denuncia de Leonidas Iza realizaban “diligencias dentro de una investigación previa”. Los uniformados están siendo sometidos a un proceso de justicia indígena la tarde de este martes 19 de agosto del 2025.

Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), denunció en horas de la mañana que tres agentes de inteligencia fueron interceptados en los exteriores de su vivienda en la comunidad San Ignacio, sector Planchaloma de la parroquia Toacaso, en la provincia de Cotopaxi.

De acuerdo al relato del excandidato presidencial, los policías "realizaban labores de seguimiento, tomando fotos y grabando videos de su actividades sin previa autorización”.

Los policías fueron detenidos por la comunidad indígena de esa zona e iban a ser sometidos a un proceso de justicia indígena. Según la Conaie, estas acciones se toman en base a la jurisdicción indígena reconocida por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Fiscalía llama al diálogo

Ante estos hechos, la Fiscalía se pronunció mediante un comunicado la tarde de este martes 19 de agosto. Indicó que “los uniformados se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”.

Además, indicó que reconoce las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, incluida la resolución de conflictos en sus propios territorios.

Sin embargo, reiteró que es necesario “establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos”.