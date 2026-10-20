Cronología de los derrames de petróleo más devastadores en Ecuador

Los derrames de petróleo han sido un problema la historia ambiental de Ecuador. Roturas de oleoductos, deslizamientos de tierra y perforaciones clandestinas han provocado episodios de contaminación que afectaron a ríos, ecosistemas y poblaciones que dependen de estas fuentes de agua.

El caso más reciente se reportó en octubre de 2026, cuando Petroecuador informó sobre la recuperación de 1 000 barriles de petróleo tras un derrame en el río Cupa, en la provincia de Esmeraldas.

Según las autoridades, el derrame de crudo habría sido provocado por una perforación clandestina en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), ocurrida el 12 de octubre. La contaminación también afectó el abastecimiento de agua potable.

Estos son algunos de los derrames más graves registrados en el país a lo largo de las últimas décadas:

Terremoto que provocó un derrame de crudo En marzo de 1987, un terremoto destruyó tramos de los oleoductos que transportaban petróleo desde la Amazonía hasta la Costa. La emergencia provocó el derrame de más de 57 000 barriles de crudo, uno de los episodios de mayor magnitud en la historia petrolera ecuatoriana.

Contaminación en los ríos Rumiyacu, Tiputini y Napo En mayo de 2006, un derrame registrado en el sector del pozo Auca 29 liberó aproximadamente 2 320 barriles de petróleo. El crudo llegó a los ríos Rumiyacu, Tiputini y Napo, con afectaciones a los cuerpos de agua de la zona.

Derrame por deslizamiento cerca de Baeza En marzo de 2008, un deslizamiento de tierra cerca de Baeza, en Napo, provocó daños en el SOTE y en el poliducto Shushufindi-Quito. El incidente ocasionó el derrame de alrededor de 8 000 barriles de petróleo y afectó una superficie de aproximadamente 20 000 metros cuadrados.

Fuga subterránea del OCP En febrero de 2009, una fuga subterránea en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), entre El Chaco y El Reventador, provocó el derrame de cerca de 14 000 barriles de crudo. La contaminación alcanzó varios ríos de la Amazonía.

Contaminación en área agrícola En abril de 2013, la rotura del OCP en el sector del estuario de Wincheles, en Esmeraldas, ocasionó el derrame de aproximadamente 5 500 barriles de petróleo, que afectaron zonas agrícolas y ganaderas. El hecho habría sido causado por un deslizamiento de tierra.

Los ríos Coca y Napo afectados Un deslizamiento de tierra en el sector de El Reventador provocó otro incidente. En esa ocasión, alrededor de 11 480 barriles de crudo llegaron a los ríos Coca y Napo.

Derrame de 2 000 barriles en Sucumbíos En julio de 2014, un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias dañó el sistema de transporte de petróleo en la zona de Lago Agrio. El incidente ocasionó el derrame de unos 2 000 barriles, que afectaron al río Parahuaico

Rotura simultánea de tres sistemas de transporte En abril de 2020, la erosión regresiva del río Coca provocó la rotura simultánea del SOTE, el OCP y el poliducto Shushufindi-Quito. Se estima que se derramaron alrededor de 15 800 barriles de petróleo y combustibles. El crudo contaminó los ríos Coca y Napo y afectó a comunidades indígenas que dependen de estos afluentes para sus actividades cotidianas.

Derrame en el Parque Nacional Cayambe-Coca En enero de 2022, se registró una rotura del OCP en el sector de Piedra Fina y el río San Luis, donde se ha registrado un proceso de erosión regresiva natural. El derrame afectó un área dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca.

Más de 25 000 barriles derramados en Esmeraldas En marzo de 2025, un deslizamiento de tierra en el sector de El Vergel, en Quinindé, rompió el SOTE y provocó el derrame de aproximadamente 25 116 barriles de petróleo. El crudo contaminó los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, además de afectar manglares y playas. La emergencia dejó a más de 300 000 personas sin acceso regular a agua potable