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Ecuador

Derrame de petróleo sobre el río Cupa, en Esmeraldas; se activó plan de contingencia

Una mancha de crudo en el agua fue reportada este lunes 12 de octubre de 2026, a la altura del puente Cupa, en el cantón Quinindé.

Un derrame de petróleo se observa en el río Cupa.

Policía Nacional

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

12 oct 2026 - 15:43

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Una mancha de petróleo fue detectada en el río Cupa, en la provincia de Esmeraldas, este lunes 12 de octubre de 2026. 

El hecho se reportó a la altura del puente Cupa, en el cantón Quinindé, donde las imágenes muestran rastros de crudo sobre el agua.

Según información preliminar, el derrame se habría originado por un presunto pinchazo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) para extraer petróleo. 

Ante la presencia de hidrocarburos en el río, se activó un plan de contingencia para atender la emergencia y determinar su alcance.

En las labores de coordinación participan la Secretaría de Gestión de Riesgos, EP Petroecuador y la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Quinindé.

Las instituciones articulan acciones mientras se evalúan las posibles afectaciones ambientales ocasionadas por el derrame.

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