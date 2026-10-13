Recuperan 1 000 barriles de crudo de derrame que contaminó un río Cupa en Esmeraldas

Petroecuador concluyó la reparación de la infraestructira del SOTE en el kilómetro 420+840

Petroecuador informó, este martes 13 de octubre de 2026, que recuperó unos 1 000 barriles de crudo de un derrame que contaminó un río de Esmeraldas y afectó el suministro de agua potable en la zona.

La fuga de petróleo se produjo en el río Cupa, que se desemboca en un importante afluente que alimenta una planta de tratamiento de agua desde la cual se distribuye líquido a varias localidades.

"Se ha contabilizado mil barriles de crudo (recuperados) a través de los equipos de succión", señaló Petroecuador en un comunicado sin precisar la cantidad de petróleo derramado.

📌 COMUNICADO DE PRENSA EP Petroecuador concluyó reparación de la infraestructura del SOTE en el kilómetro 420+840 👉Link: https://t.co/tcWiXEivTH https://t.co/YM3UL6wR2g — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) October 13, 2026

La entidad agregó que la fuga registrada, el lunes 12 de octubre, "fue ocasionada por una perforación clandestina" en el estatal Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), con capacidad para transportar 360 000 barriles por día.

Petroecuador señaló que han concluido las labores de reparación del SOTE y que continúan los trabajos de "contención y la recuperación del crudo".

Ante la emergencia, la empresa entrega agua potable en camiones cisterna a casi 500 familias afectadas de los recintos 12 de Febrero, Las Primaveras, 13 de Septiembre, Santa Clara y Los Pinos.

Las autoridades municipales de las localidades de Quinindé y Esmeraldas, en las que habitan más de 300 000 personas y que dependen de la planta potabilizadora San Mateo, pidieron el lunes a sus pobladores abastecerse de agua debido a la contaminación del río Cupa.

El año pasado una rotura en el SOTE en la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, provocó la fuga de 25 000 barriles, considerada una de las más grandes de los últimos años.

El SOTE es una de las dos tuberías de Ecuador que llevan el petróleo extraído de los campos en la Amazonía hasta puertos de Esmeraldas.