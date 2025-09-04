Cuatro provincias de Ecuador tendrán radiación extrema este jueves 4 de septiembre del 2025
Las provincias de la Sierra y Amazonía son las más afectadas por la radiación. Se debe evitar la exposición al sol desde las 10:00.
La exposición prolongada al sol puede causar graves afectaciones de salud.
04 sep 2025 - 09:56
El calor extremo se mantendrá en Ecuador este jueves 4 de septiembre del 2025. Cuatro provincias de la Sierra tendrán niveles extremos de radiación ultravioleta desde las 10:00.
De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), estas condiciones climáticas se registrarán en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Loja. La Amazonía también niveles muy altos de radiación desde las 10:00 hasta las 15:00.
La Costa y la Amazonía tendrán niveles más bajos de radiación. Se prevé que en ciudades como Quito, Ibarra, Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell - Mera, Macas y Zamora, temperaturas de 23 a 33 grados centígrados.
Por ello se recomienda a la ciudadanía:
- Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado desde las 10:00
- Usar sombrero, gorra, sombrilla, gafas con filtro UV y ropa de manga larga
- Aplicarse el protector solar de amplio espectro, resistente al agua y con SPF 30 o más, cada 2 horas
- Reforzar la protección en niñas, niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas
- Mantenerse hidratado durante el día
- Procurar las habitaciones estén ventilados y frescos
- Obtener vitamina D a través de una alimentación saludable
- Si tiene enfermedades crónicas como hipertensión, limitar su exposición solar.
