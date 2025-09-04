Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Cuatro provincias de Ecuador tendrán radiación extrema este jueves 4 de septiembre del 2025

Las provincias de la Sierra y Amazonía son las más afectadas por la radiación. Se debe evitar la exposición al sol desde las 10:00.

La exposición prolongada al sol puede causar graves afectaciones de salud.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 sep 2025 - 09:56

Unirse a Whatsapp

El calor extremo se mantendrá en Ecuador este jueves 4 de septiembre del 2025. Cuatro provincias de la Sierra tendrán niveles extremos de radiación ultravioleta desde las 10:00. 

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), estas condiciones climáticas se registrarán en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Loja. La Amazonía también niveles muy altos de radiación desde las 10:00 hasta las 15:00.

La Costa y la Amazonía tendrán niveles más bajos de radiación. Se prevé que en ciudades como Quito, Ibarra, Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell - Mera, Macas y Zamora, temperaturas de 23 a 33 grados centígrados

thumb
La Sierra y Amazonía tendrán niveles extremos y muy altos de radiación.Inamhi

Por ello se recomienda a la ciudadanía: 

  • Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado desde las 10:00
  • Usar sombrero, gorra, sombrilla, gafas con filtro UV y ropa de manga larga
  • Aplicarse el protector solar de amplio espectro, resistente al agua y con SPF 30 o más, cada 2 horas
  • Reforzar la protección en niñas, niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas
  • Mantenerse hidratado durante el día
  • Procurar las habitaciones estén ventilados y frescos
  • Obtener vitamina D a través de una alimentación saludable
  • Si tiene enfermedades crónicas como hipertensión, limitar su exposición solar.

