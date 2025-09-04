Cuatro provincias de Ecuador tendrán radiación extrema este jueves 4 de septiembre del 2025

El calor extremo se mantendrá en Ecuador este jueves 4 de septiembre del 2025. Cuatro provincias de la Sierra tendrán niveles extremos de radiación ultravioleta desde las 10:00.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), estas condiciones climáticas se registrarán en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Loja. La Amazonía también niveles muy altos de radiación desde las 10:00 hasta las 15:00.

La Costa y la Amazonía tendrán niveles más bajos de radiación. Se prevé que en ciudades como Quito, Ibarra, Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell - Mera, Macas y Zamora, temperaturas de 23 a 33 grados centígrados.

La Sierra y Amazonía tendrán niveles extremos y muy altos de radiación. Inamhi

Por ello se recomienda a la ciudadanía: