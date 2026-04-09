Cucarachas, heces de animales, grasa y suciedad en restaurantes de Machala

Un operativo de control realizado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), terminó con la clausura de 12 restaurante de Machala.

La entidad inspeccionó restaurantes, asaderos, pizzerías y puestos de comida rápida ubicados en los alrededores del Parque Ecológico de esa ciudad.

Según la entidad, cuatro establecimientos incumplían la normativa sanitaria, lo que llevó a la clausura de dos de ellos y al inicio de procesos administrativos.

En otro de los establecimientos se encontró cucarachas, acumulación de grasa, suciedad generalizada y heces de animales.

Hallaron productos caducados y plagas

En un lugar cercano, el Arcsa indicó que se halló "graves falencias como infraestructura inadecuada e incorrecto almacenamiento de alimentos".

Añadió que los locales también registraron manipulación por parte de personal sin indumentaria sanitaria, productos caducados y presencia de plagas.

La institución aseguró que los operativos continuarán e hizo un llamado a los propietarios de establecimientos a cumplir con las normas sanitarias.