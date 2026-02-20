Arcsa retira del mercado seis lotes de leche de fórmula por alerta sanitaria

La fórmula que corresponde a los bloques afectados fue retirada de las farmacias y puntos de venta a escala nacional.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) retiró de forma preventiva seis lotes de leche de fórmula infantil por una alerta sanitaria, informó la entidad este viernes 20 de febrero del 2026.

Los lotes corresponden a la fórmula infantil BebéLac Gold 1, en presentaciones de 400 y 900 gramos, detalló la entidad. El retiro se coordino con la empresa Nutricia, fabricante de la marca en Ecuador.

El retiro del mercado ocurrió luego de una alerta técnica internacional relacionada con un posible riesgo sanitario.

Según el comunicado oficial, los productos que forman parte de esta medida corresponden a los siguientes lotes:

BebéLac Gold 1 SPA 24x400 g

20261003

20261118

20261211

20270107

BebéLac Gold 1 SPA 12x900 g

20261024

20261128

Arcsa precisó que únicamente estos lotes están incluidos en el proceso de retiro y que el resto de productos no presenta restricciones.

Origen de la alerta

La decisión se adoptó tras una evaluación de riesgo emitida el 2 de febrero de 2026 por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), relacionada con la posible presencia de cereulida en aceite de ARA.

Esta orientación técnica fue compartida posteriormente por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) con los países miembros de la Unión Europea, lo que motivó la adopción de medidas preventivas en distintos mercados, incluido Ecuador.

La entidad sanitaria aclaró que, hasta el momento, no existen reportes de afectaciones a la salud en el país asociadas con el consumo de estos productos.

Además, enfatizó que la decisión responde al principio de precaución sanitaria y busca evitar riesgos potenciales en una población considerada prioritaria, como los lactantes.