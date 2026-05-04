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Sociedad

83 vacantes para el nuevo hospital en Baños; ¿cómo aplicar?

La postulación para las 83 vacantes en el nuevo hospital en Baños se habilitará desde el martes 5 hasta el miércoles 6 de mayo de 2026.

83 nuevas vacantes se abrieron para el nuevo hospital de Baños de Agua Santa, según el Municipio de Cuenca

Municipio de Cuenca

Autor

Ana Rosero

Fecha de publicación

04 may 2026 - 15:32

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83 vacantes de trabajo se abrieron para el nuevo hospital en la parroquia Baños. Así lo anunció el Municipio de Cuenca. La convocatoria está dirigida tanto a profesionales como a bachilleres.

El proceso de postulación se habilitará durante dos días: desde el martes 5 hasta el miércoles 6 de mayo de 2026. Las personas que deseen trabajar en el Hospital Municipal de Baños tienen que ingresar a la página web https://postulalmuni.cuenca.gob.ec/.

Los interesados deben subir en la plataforma web su hoja de vida, el acta de grado y cumplir con los requisitos que se exige en cada cargo disponible. Si el postulante vive en Baños o zonas rurales cercanas se debe incluir la dirección y una planilla de servicios.

Las plazas disponibles se distribuyen en tres áreas: 17 en el ámbito administrativo, 37 en el área operativa y médica, y 29 bajo modalidad de nómina.

En esta convocatoria se buscan médicos residentes para emergencias, neonatología y hospitalización, además de personal de enfermería para consulta externa, quirófano y atención de emergencias.

A continuación el número de vacantes por especialidad: 

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83 nuevas vacantes para el nuevo hospital de BañosMunicipio de Cuenca
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83 nuevas vacantes para el nuevo hospital de BañosMunicipio de Cuenca
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83 nuevas vacantes para el nuevo hospital de BañosMunicipio de Cuenca

Revise aquí los pasos para postular:

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