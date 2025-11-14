Productos naturales, cigarrillos, medicamentos... Arcsa incinera mercadería incautada en Quito

La incineración de productos realizada en Quito este viernes 14 de noviembre.

La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó este viernes 14 de noviembre del 2025 que cerca de 10 000 productos fueron incinerados en Quito. Los productos fueron decomisados en distintos operativos realizados en la capital en las últimas semanas.

Entre los productos que fueron destruidos están medicamentos, cigarrillos, productos naturales, entre otros. Estos no cuentan con registro sanitario y fueron encontrados en locales que comercializaban los productos.

De acuerdo a Arcsa, para el proceso de incineración se trabajó en conjunto con una gestora ambiental tras cumplir los debidos procesos. Esta fase de incineración es obligatoria para evitar que los productos decomisados vuelvan a intentar ser comercializados.

Arcsa también trabaja en coordinación con las autoridades locales para realizar más operativos de control en los próximos días. Esto porque en diciembre aumenta la comercialización de productos sin registro sanitario.

La Agencia Metropolitana de Control incautó licor artesanal

La Agencia Metropolitana de Control de Quito y la Policía Nacional realizaron un operativo y se incautaron más de 231 litros de licor artesanal. Esto en plena vigencia de la Ley Seca por el proceso electoral de la consulta popular y referéndum.

El licor artesanal se comercializaba en una vivienda del Centro Histórico de Quito. Las personas podían adquirir botellas desde USD 0,50, aunque también se ofrecía el producto en galones.