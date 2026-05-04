Zelenski dice que Ucrania observará su propia tregua con Rusia el 5 y 6 de mayo

Ucrania observará su propia tregua con Rusia el 5 y el 6 de mayo, dijo este lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después de que Moscú decretara una tregua unilateral con Kiev para los días 8 y 9 de mayo.

Zelenski explicó en un mensaje en X que no habían recibido ninguna solicitud "sobre las modalidades de un cese de las hostilidades" y anunció "un alto al fuego a partir de las 00H00 de la noche del 5 al 6 de mayo".

Poco antes, el Ministerio de Defensa ruso declaró unilateralmente una tregua el 8 y 9 de mayo en ocasión de las celebraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial y amenazó con "un ataque masivo con misiles" contra Kiev si no la respeta.