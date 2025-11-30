El presidente Daniel Noboa tendrá su propia serenata por las fiestas de Quito; ¿cuándo?

Daniel Nobao se ausentará del país desde el 3 de diciembre del 2025.

En medio de la disputa por los eventos de las fiestas de Quito, el Gobierno confirmó que el presidente Daniel Noboa tendrá su propia Serenata Quiteña. El anuncio se realizó con una invitación difundida en redes sociales.

Nataly Morillo, ministra de Gobierno, anunció este domingo 30 de noviembre del 2025 que la tradicional serenata se realizará a través de una iniciativa de la militancia de ADN.

Con una imagen se detalló que el evento se llevará a cabo a las 10:00 el martes 2 de diciembre en la Plaza de la Independencia de Quito. Quienes participarán realizarán un recorrido desde la plaza del Teatro Sucre hasta el emblemático lugar.

Desde el 24 de noviembre, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue enfático al decir que la Serenata Quiteña no se realizaría porque "no realizan ninguna obra" y se había intentado perjudicar las fiestas con la cancelación de los contratos artísticos.

"Con los churos hechos quédense de que les vayamos a saludar porque si no saludan a Quito, si no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos de absolutamente nada", señaló en un video Muñoz.

Dos días después su postura se mantuvo y afirmó que incluso si el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) aprobara el contrato no tendrían el tiempo suficiente para organizarla.

De acuerdo a la agenda oficial del Presidente de Ecuador, el evento será en un breve intervalo entre sus actividades personales y oficiales.

Noboa tiene previsto concluir su agenda familiar en Estados Unidos el lunes 1 de diciembre. Posterior a ello, el 3 de diciembre empenderá una gira internacional que contempla la visita a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.