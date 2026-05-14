Así se jugará la LigaPro 2026 antes del inicio del Mundial

Un partido de Manta frente a Barcelona por la fecha 12 de la LigaPro

El próximo 11 de junio empezará la fiesta más grande del planeta, la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se extenderá hasta el 19 de julio. Esto supondrá la paralización temporal de todos los campeonatos en el mundo. En el caso de Ecuador, la LigaPro.

Por esta razón, el campeonato ecuatoriano de fútbol se jugará hasta el 1 de junio que coincide con la Fecha 16 de la primera etapa. La reanudación del torneo dependerá de la participación de Ecuador en el Mundial, si supera la fase de grupos, la pausa se entendería hasta julio.

La Tri integra el Grupo E y su debut será el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil a las 18:00.

En la segunda fecha enfrentará a Curazao, el jueves 20 de junio a las 19:00, y finalizará la Fase de Grupos contra Alemania, el jueves 25 de junio a las 15:00.

La segunda fase, es decir, los octavos de final del torneo se jugará a partir del 28 de junio.

Fechas de partidos en LigaPro

Las fechas a jugarse en el Campeonato local son:

Fecha 14 : del 15 al 18 de mayo

: del 15 al 18 de mayo Fecha 15 : del 22 al 25 de mayo

: del 22 al 25 de mayo Fecha 16: del 30 de mayo al 1 de junio

En el caso de Europa, los torneos finalizarán el 30 de mayo con la final de la Champions League.