Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030 y se alista para el Mundial 2026

El italiano Carlo Ancelotti renovó su contrato como seleccionador de Brasil hasta 2030, anunció este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que da un voto de confianza al técnico en vísperas del Mundial 2026.

El entrenador, de 66 años, extendió su vínculo con la Verdeamarela "por cuatro años más, hasta la Copa del Mundo de 2030", informó la CBF en un comunicado.

Ancelotti, el técnico más laureado en la historia de la Liga de Campeones de Europa, debutó al mando de los pentacampeones mundiales en junio del año pasado, en medio de pobres resultados en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo", dijo Carletto en portugués, en un video publicado por la confederación.

La crisis de los pentacampeones mundiales se llevó por delante a dos entrenadores brasileños, sus antecesores Fernando Diniz y Dorival Júnior.

Ancelotti es el primer director técnico extranjero de la Seleção desde que el argentino Filpo Núñez dirigió un amistoso en 1965.

"Desde el primer minuto entendí lo que el fútbol significa para este país", expresó el exentrenador del AC Milan y Real Madrid.

Brasil comparte con Marruecos, Escocia y Haití el Grupo C del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.