Decenas de personas vivieron su fe el Domingo de Ramos en Ecuador

Personas participan en una procesión durante la celebración del Domingo de Ramos en el inicio de las festividades de la Semana Santa, en Quito

Cientos de personas participaron en la procesión de Domingo de Ramos, en distintas ciudades de Quito este 29 de marzo del 2026, con lo que se dio inicio a la Semana Santa en Ecudor.

En Quito, las personas recorrieron las estrechas calles del centro histórico. Los fieles participaron en la procesión acompañados con incienso, música y ramos elaborados principalmente con romero.

La procesión arrancó en la Basílica del Voto Nacional y recorrió hasta la Plaza de San Francisco en la capital. En el camino participó una banda de pueblo y el grupo folclórico Jácchigua, que representó personajes de la época colonial.

"La gente está aquí por tradición y por fe", dijo en referencia a la procesión que data de hace 23 años, que tiene como objetivo "caminara con Jesús", y en la que, en esta ocasión, los asistentes pidieron, "sobre todo, por la paz. Hay mucha inseguridad, violencia. Si no hay paz, no hay progreso", señaló.

Imágenes religiosas, flanqueadas por gente con grandes ramas de palmas (distintas a las de cera) se apreciaron en la procesión, en la que caminaba una mujer que representaba a la virgen, inspirada en escultura del maestro Bernardo Legarda, que corona el cerro El Panecillo, situado en el centro histórico.

Desde ese cerro se aprecia la plaza de la imponente iglesia de San Francisco, donde terminó la procesión, con sacerdotes portando túnicas blancas y rojas, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el comienzo de los días más solemnes del calendario cristiano, que culminan con la Pascua.

El contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo fue evidente en la procesión con la cantidad de celulares capturando imágenes de una tradición que se mantiene intacta.

Personas participan en una procesión durante la celebración del Domingo de Ramos en centro de Quito. EFE Los fieles recorrieron las principales calles del centro histórico de Quito. EFE El centro histórico se vio repleto de gente. EFE

Miles participaron en Cuenca

El centro histórico de Cuenca, en el sur del país, también se llenó de miles de personas que participaron en la procesión.

La misa estacional fue presidida por el Arzobispo de Cuenca, Monseñor Marcos Pérez en la Catedral de la Inmaculada Concepción (Catedral Nueva) y Catedral Vieja. En la ceremonia se realizó la bendición de ramos.