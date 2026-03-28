Fanesca de dulce y de sal: tradiciones de Semana Santa en Ecuador

La fanesca es un plato tradicional de Ecuador en Semana Santa.

En Ecuador, hablar de Semana Santa es hablar de fanesca. Este plato, cargado de historia y simbolismo, se ha convertido en una de las preparaciones más representativas de la cocina nacional.

Aunque algunos la prefieren sin pescado, con arroz o sin alguno de los granos tradicionales, hay quienes van más allá y disfrutan de este plato como postre con la llamada fanesca de dulce.

La fanesca tradicional, la de sal, es una sopa espesa preparada con granos tiernos como choclo, habas, fréjol, lenteja y arveja, que se mezclan con zapallo, leche, queso y bacalao seco.

Prepararla puede tomar horas e incluso días, y suele convertirse en un ritual familiar que reúne a varias generaciones en la cocina. En Semana Santa es infaltable para los ecuatorianos.

Los granos representan la diversidad y la abundancia, mientras que el bacalao se asocia con la tradición católica de evitar carnes rojas durante la Semana Santa.

Cada ingrediente tiene su significado, pero para gustos en la diversa gastronomía ecuatoriana está la fanesca de dulce. Esta se vende especialmente en la Plaza Primero de Mayo, en Ambato.

Con la variedad de frutas disponible en Ecuador, se prepara un postre que cumple con todo el simbolismo de la Semana Santa.

La preparación también se hace con zambo, zapallo y algunos granos para lograr el espesor tradicional. Además, se añaden especias como canela, ishpingo, clavo de olor y pimienta dulce.

Su textura sigue siendo espesa, pero el perfil cambia completamente porque incluye frutas que se cocinan a fuego lento para crear un constraste atractivo para el paladar.