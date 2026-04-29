Familiares de joven denuncian presunta agresión a conscripto en Manabí

Familiares de un joven conscripto denuncian una presunta agresión física dentro de la Base Naval de Jaramijó, apenas días después de iniciar su servicio militar.

Video viral expone presunto maltrato

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un joven, oriundo de Portoviejo, con signos visibles de golpes.

Según su familia, el hecho ocurrió dentro del destacamento militar donde cumplía su servicio. El conscripto llevaba solo dos días en la base cuando, aseguran, fue atacado.

Familiares exigen respuestas

Los allegados del joven denunciaron que fue “salvajemente golpeado” y acudieron hasta la base para pedir explicaciones. En medio de la tensión, exigieron la presencia de un instructor responsable.

Además, advirtieron que no sería un caso aislado, ya que al menos siete jóvenes estarían en situaciones similares.

Hasta las 10:10 de este miércoles 29 de abril de 2026, las Fuerzas Armadas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.