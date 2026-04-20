La Armada de Ecuador halla dos fosas con cuerpos y detiene a seis personas en Esmeraldas

Militares hallaron dos fosas con cuerposo en estado de descomposición en Esmeraldas.

La Armada de Ecuador halló dos fosas con cuerpos en estado de descomposición y detuvo a seis personas en la provincia de Esmeraldas, el domingo 19 de abril de 2026.

Se desconoce el número de cadáveres que localizaron en ambas fosas. El hallazgo se dio durante un operativo conjunto con la Policía Nacional.

Según la institución militar, el operativo se desarrolló en la ciudadela Coral, en el municipio de Esmeraldas. En la intervención también se incautaron de una motocicleta reportada como robada, dos radios, 48 municiones, una escopeta artesanal y dos teléfonos.

Además, la Armada explicó que la zona servía como refugio de una cédula de 'Los Tiguerones', una de las bandas criminales a las que el Gobierno de Daniel Noboa catalogó como 'terroristas' hace dos años por atribuirles la escalada de violencia e inseguridad que azota al país.

Los militares también informaron de otra operación contra la minería ilegal en la misma provincia, donde neutralizaron un campamento clandestino y maquinaria utilizada para esta actividad ilícita.

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En este caso no hubo ningún detenido ya que, tras un cruce de balas entre hombres armados y personal militar, los presuntos delincuentes huyeron del lugar.

A pesar de la declaratoria de 'conflicto armado interno' en 2024 para intensificar la lucha contra las bandas criminales, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9 252 homicidios.