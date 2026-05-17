Inamhi alerta por lluvias y tormentas en la Costa, Amazonía y estribaciones

Desde las 16:00 del 17 hasta las 12:00 del 20 de mayo de 2026 se prevén lluvias y tormentas en múltiples localidades del Litoral, Amazonía y zonas de estribación de cordillera

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió la Advertencia Meteorológica N.º 35, en la que prevé lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades del país.

Según el organismo, el evento climático se extenderá desde las 16:00 del 17 de mayo hasta las 12:00 del 20 de mayo de 2026.

Zonas con mayor afectación

Las precipitaciones más fuertes se esperan en:

Regiones del Litoral

Provincias de la Amazonía

Sectores de estribación de cordillera

El Inamhi advirtió que las lluvias podrían provocar acumulación de agua en calles y vías, reducción de visibilidad y posibles deslizamientos en zonas vulnerables.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan:

Conducir con precaución

Evitar cruzar ríos o zonas inundadas

Mantenerse informados por canales oficiales

Tomar precauciones ante tormentas eléctricas y ráfagas de viento

La entidad continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y actualizando la información meteorológica en las próximas horas.