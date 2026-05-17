Inamhi alerta por lluvias y tormentas en la Costa, Amazonía y estribaciones
El Inamhi advierte lluvias intensas y tormentas en varias regiones del país durante este fin de semana.
Desde las 16:00 del 17 hasta las 12:00 del 20 de mayo de 2026 se prevén lluvias y tormentas en múltiples localidades del Litoral, Amazonía y zonas de estribación de cordillera
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Actualizado:
17 may 2026 - 18:46
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió la Advertencia Meteorológica N.º 35, en la que prevé lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades del país.
Según el organismo, el evento climático se extenderá desde las 16:00 del 17 de mayo hasta las 12:00 del 20 de mayo de 2026.
Zonas con mayor afectación
Las precipitaciones más fuertes se esperan en:
- Regiones del Litoral
- Provincias de la Amazonía
- Sectores de estribación de cordillera
El Inamhi advirtió que las lluvias podrían provocar acumulación de agua en calles y vías, reducción de visibilidad y posibles deslizamientos en zonas vulnerables.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan:
- Conducir con precaución
- Evitar cruzar ríos o zonas inundadas
- Mantenerse informados por canales oficiales
- Tomar precauciones ante tormentas eléctricas y ráfagas de viento
La entidad continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y actualizando la información meteorológica en las próximas horas.
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