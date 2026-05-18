Rescatan en Lago Agrio a un mono araña en peligro de extinción

Un mono araña fue rescatado de una vivienda de Lago Agrio.

Un mono araña de cabeza marrón fue rescatado de una vivienda de Lago Agrio. Así lo informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) este lunes 18 de mayo de 2026.

Una denuncia ciudadana permitió rescatar a un individuo de la especie Ateles fusciceps. El animal fue trasladado a un centro de conservación para recibir atención veterinaria.

Este mono es uno de los 25 primates más amenazados del mundo y está en peligro de extinción. En Ecuador, su población estimada es de 300 individuos.

El operativo del MAE fue ejecutado con colaboración de la Unidad de Policía del Medio Ambiente, UNIDCAN, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Ecuatoriano.

La Fiscalía dispuso medidas cautelares para el infractor. Entre ellas una garantía económica y la presentación periódica ante el juez.

Además, el MAE indicó que se inició un proceso administrativo sancionatorio para el hombre que tenía retenido al mono, por la presunta tenencia ilegal de vida silvestre.

¿Cómo denunciar el tráfico y la tenencia ilegal de animales silvestres en Ecuador?

Las autoridades recordaron que cualquier persona puede denunciar la tenencia, transporte y comercialización ilegal de fauna silvestre a través de la línes 911 o en los canales oficiales del MAE.

Cárcel y multas: ¿Qué dice el COIP sobre el tráfico de especies?

En Ecuador a estos monos se los captura para tenerlos como mascotas, aunque aún se mantiene en la lista de especies de Preocupación Menor.

La sanción por el tráfico ilícito de especies de fauna silvestre está establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y varía entre uno a tres años de cárcel y multas de hasta 90 000 dólares.