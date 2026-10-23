Ecuador registra 146 eventos abiertos por lluvias entre el 29 de agosto y el 22 de octubre de 2026

Distintas calles de Guayaquil amanecieron inundadas este lunes 19 de octubre del 2026.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó 146 eventos adversos abiertos relacionados con las lluvias en Ecuador, correspondientes al período comprendido entre el 29 de agosto y el 22 de octubre de 2026, con corte a las 22:00.

Esta cifra no corresponde únicamente a las emergencias ocurridas el jueves 22 de octubre, sino al total de eventos que permanecían abiertos al cierre del reporte, dentro del período analizado.

¿Qué provincias registran más eventos por lluvias?

Guayas encabeza la lista con 25 eventos abiertos, seguida de Los Ríos, con 22; Esmeraldas, con 15; Pichincha, con 13; El Oro, con 12; y Manabí, con 11.

También se registran eventos en Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de otras provincias del país.

¿Dónde se registran los eventos de mayor impacto?

Entre los eventos de mayor impacto identificados por la SNGR predominan las inundaciones.

En El Oro, se reportan inundaciones en Tendales, cantón El Guabo, y Loma de Franco, en Pasaje.

En Guayas, los sectores señalados son Balao, Tenguel (Guayaquil) y Palestina.

Mientras tanto, en Los Ríos, se identifican inundaciones en Febres Cordero y Pimocha, en Babahoyo, y en Vinces. También consta un vendaval en Ricaurte, cantón Urdaneta.

En Manabí, el reporte incluye una inundación en Lascano, cantón Paján.