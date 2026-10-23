Fuertes lluvias regresaron a Quito la tarde de este viernes 23 de octubre

Fuertes lluvias se registran en el sur de Quito la tarde del viernes 23 de octubre de 2026.

Otra vez fuertes lluvias afectan al sur de Quito este viernes 23 de octubre. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de cielos oscuros, truenos y descargas eléctricas.

Pasadas las 14:00, la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 informó sobre la presencia de lluvias en sectores de la avenida Pedro Vicente Maldonado, al sur de la capital.

La institución mantiene un monitoreo preventivo mediante sus cámaras de videovigilancia para identificar posibles afectaciones.

Lluvias provocan cambios en la programación del partido de IDV vs. Macará

Las condiciones climáticas también afectaron la actividad futbolística prevista para este viernes en Quito.

El partido de Independiente del Valle en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, de Aucas en Chillogallo vs. el Macará fue reprogramado debido a las lluvias registradas en el sur de la ciudad.

Inamhi advierte sobre tormentas y posible granizo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había pronosticado para este viernes lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y posible caída puntual de granizo en Quito.

El organismo mantiene vigente la advertencia meteorológica N.º 82 por precipitaciones y tormentas en diferentes sectores del país.

Las lluvias de este viernes se presentan un día después de las intensas precipitaciones del jueves 22 de octubre, que provocaron inundaciones, acumulación de granizo y daños en distintos sectores del centro norte de la capital.