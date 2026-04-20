Estado de las vías en Pichincha: 90 derrumbes afectan la movilidad en el noroccidente
Las lluvias han ocasionado derrumbes en el noroccidente de Pichincha, mientras la Prefectura atiende las emergencias para reabrir las vías.
Las lluvias han ocasionado alrededor de 90 derrumbes en el noroccidente de Pichincha.
Prefectura de Pichincha
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Actualizada:
20 abr 2026 - 15:55
Se registran 20 puntos críticos en la provincia de Pichincha luego de 90 derrumbes que afectan la movildiad en el noroccidente. Así lo informó la Prefectura este lunes 20 de abril de 2026 a través de un comunicado en sus redes sociales.
Sin embargo, la Prefectura de Pichincha indió que se sigue trabajando en recuperar de manera progresiva la conectividad en Pacto y Gualea, las parroquias más afectadas.
La maquinaria ha retirado cerca de 10 000 metros cúbicos de material desde el 16 de abril. Cuando se termine la limpieza de las vías se iniciarán estudios para determinar la reconstrucción de la mesa asfáltica en la carretera Armenia - Pacto.
¿Cuál es el estado de las vías en el noroccidente de Pichincha?
Parroquia de Gualea
- Vía San Luis: parcialmente habilitada
- Vía Guanábana: parcialmente habilitada
- Vía Perlas del Chirapi: cerrada
Parroquia de Pacto
- Vía Ingapi - San José de Ingapi: parcialmente habilitada
- Vía Pacto - El Paraíso: parcialmente habilitada
- Vía Buenos Aires: habilitada
- Vía Santa Teresita: parcialmente habilitada
- Vía Pacto - La Delicia: cerrada
- Vía Pacto - Toalí: cerrada
Parroquia de Nanegal
- Vía Palmitopamba - Chacapata: parcialmente habilitada
- Vía Marianitas - Curupugio: taponeamiento-puente
Vías principales
- Vía Mitad del Mundo - Río Blanco: habilitada
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