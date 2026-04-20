Estado de las vías en Pichincha: 90 derrumbes afectan la movilidad en el noroccidente

Las lluvias han ocasionado alrededor de 90 derrumbes en el noroccidente de Pichincha.

Se registran 20 puntos críticos en la provincia de Pichincha luego de 90 derrumbes que afectan la movildiad en el noroccidente. Así lo informó la Prefectura este lunes 20 de abril de 2026 a través de un comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, la Prefectura de Pichincha indió que se sigue trabajando en recuperar de manera progresiva la conectividad en Pacto y Gualea, las parroquias más afectadas.

La maquinaria ha retirado cerca de 10 000 metros cúbicos de material desde el 16 de abril. Cuando se termine la limpieza de las vías se iniciarán estudios para determinar la reconstrucción de la mesa asfáltica en la carretera Armenia - Pacto.

¿Cuál es el estado de las vías en el noroccidente de Pichincha?

Parroquia de Gualea

Vía San Luis: parcialmente habilitada

Vía Guanábana: parcialmente habilitada

Vía Perlas del Chirapi: cerrada

Parroquia de Pacto

Vía Ingapi - San José de Ingapi: parcialmente habilitada

Vía Pacto - El Paraíso: parcialmente habilitada

Vía Buenos Aires: habilitada

Vía Santa Teresita: parcialmente habilitada

Vía Pacto - La Delicia: cerrada

Vía Pacto - Toalí: cerrada

Parroquia de Nanegal

Vía Palmitopamba - Chacapata: parcialmente habilitada

Vía Marianitas - Curupugio: taponeamiento-puente

Vías principales