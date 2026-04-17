Alerta de lluvias y tormentas en Ecuador hasta el 21 de abril
Las lluvias continuarán en Ecuador. El Inamhi prevé que se intensifiquen durante el fin de semana, especialmente en la Amazonía.
Las fuertes lluvias han ocasionado daños en varias vías del país.
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Actualizada:
17 abr 2026 - 18:01
Las fuertes lluvias no pararán en Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este viernes 17 de abril de 2026 la Advertencia Meteorológica N° 28.
El Inamhi apunta que habrá lluvias y tormentas desde las 16:00 de este viernes hasta las 10:00 del martes 21 de abril de 2026. La mayor cantidad de precipitaciones se registrarán en la Amazonía.
Zonas afectadas:
- Región Litoral: Mayor probabilidad en el norte de la región y al interior de Santo Domingo de los Tsáchilas y norte de Los Ríos.
- Región Interandina: Mayor incidencia en Pichincha, Loja y zonas de la estribación.
- Región Amazónica: Mayor incidencia en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago.
El Inamhi advirtió que es probable que exista crecida de ríos y desbordamiento. Por lo que podría haber acumulación de agua en hogares y negocios.
Además, las vías pueden verse afectadas por deslizamientos de tierra y caída de árboles. Algo que ya ha sucedido en días previos.
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