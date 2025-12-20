Detienen a dos hombres por la desaparición de Paulina Andrea Gallo Velásquez en Quito

La Fiscalía General del Estados confirmó la detención de dos hombres por la desaparición de Paulina Andrea Gallo Velásquez en Quito. La ubicación de la mujer se desconoce desde hace ocho días.

La mujer de 43 años fue vista por última vez el 12 de diciembre de 2025 en el sector de Quitumbe, sur de Quito. En redes sociales se difundió de forma masiva su fotografía para pedir información, sin obtener resultados.

De acuerdo al portal de personas desaparecidas en Ecuador, Paulina es de contextura delgada, tiene los ojos y cabello de color negro y mide 165 centímetros.

La mañana de este sábado 20 de diciembre del 2025 la búsqueda tomó un giro importante. La Fiscalía, mediante acto urgente, ejecutó la orden de detención de Fabián C. D. y Juan V. Ch., sospechosos de la desaparición involuntaria de la mujer.

La situación jurídica de los dos hombres se resolverá en las próximas horas. Mientras que las labores de búsqueda para ubicar a Paulina Andrea Gallo continuarán.

El delito de desaparición involuntaria está tipificado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este apartado se establece una pena privativa de libertad 7 a 13 años.