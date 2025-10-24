Mujer sospechosa de asesinar a su madre tenía denuncias por desaparición y envenenamiento

Andreina Lamota es acusada como sospechosa de asesinar a su madre en Sauces 9.

Desapariciones, engaños y un asesinato macabro… la Policía Nacional reveló más detalles de lo hallado en las investigaciones que giran en torno a Andreina Lamota, la mujer que es acusada de asesinar y desmembrar a su madre al interior de su vivienda, en el norte de Guayaquil.

Lamota, que hasta este jueves 24 de octubre del 2025 cumple prisión preventiva, ya tenía antecedentes de denuncias por desaparición e intento de asesinato.

En enero de 2022, se vio involucrada en la desaparición de Juliana Banguera. En la denuncia que colocó la madre de la joven indicó que la última vez que la vio la dejaron en casa de Andreina Lamota.

Sin embargo, dos días después de que se puso la denuncia, la madre la retiró. Lo que llama la atención a los investigadores es que, según el protocolo de la Unidad de Desaparecidos, para cerrar una denuncia, es necesaria la presencia de la víctima.

En este caso, Juliana no apareció. Su madre indicó a la Policía que únicamente ha mantenido contacto con su hija por vía telefónica, pero nunca más la volvió a ver.

Meses después, el 21 de julio de 2022, se colocó en la Fiscalía una denuncia por intento de asesinato en contra de Andreina Lamota. Gerardo Vargas, quién habría sido su jefe, relato que tras recibir un jugo de su parte empezó a sentirse mal y perdió el control.

“Ella me pidió que la acompañara a su casa, ubicada en Sauces 9 y hasta ahí me acuerdo. Parece ser que esto estaba planeado por Andreina Lamota, porque le había dicho a mi novia que yo me había ido, y que estaba bien”, se lee en la denuncia.

Según el relato del hombre, envió su ubicación en tiempo real cuando empezó a sentirse mal y pudo ser rescatado.

Una colección de imágenes de asesinatos seriales

De acuerdo con las investigaciones, tras la detención de Lamota, se encontró en su celular una colección de videos e información sobre documentales y series de asesinos seriales y crímenes macabros.

Entre las imágenes constan los casos de conocidos asesinos seriales como Jeffrey Duhmer y Ted Bundy.

Los investigadores advierten que se trata de un perfil de manipulación y frialdad, con un patrón de obsesión por el crimen, el dolor y la muerte.