Hallan el cuerpo de una mujer que estaba reportada como desaparecida en Sauces

Atroz crimen de una mujer de 47 años en Sauces 9 en Guayaquil

Unidades de la Policía Nacional realizaron un macabro hallazgo la noche del jueves 16 de octubre en un departamento ubicado en Sauces 9 en el norte de Guayaquil.

En el lugar se localizó el cuerpo descuartizado de una mujer en el interior de una lavadora dentro de un departamento.

Según las primeras versiones policiales los restos estaban repartidos dentro de una lavadora y un balde azul de plástico. Los vecinos de la vivienda habrían dado la alerta tras un fuerte olor que salía del lugar.

La víctima fue identificada como Martha Cecilia Soliz Cruz, una abogada de 47 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre.

Según información preliminar, la hija de la víctima es la principal sospechosa. Los restos fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad para iniciar con las investigaciones.

Fiscalía dispone diligencias

La Fiscalía General del Estado reaccionó al hallazgo del cuerpo en el interior del departamento.

El Ministerio Público señaló que dispuso diligencias que incluyen: el levantamiento del cadáver y de los indicios hallados en el domicilio, revisión de cámaras de seguridad del sector y la explotación de información –audio y video– del dispositivo celular de la víctima.

Además, confirmó que Andreína L. Soliz, hija de la víctima, fue detenida. Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas, señaló la Fiscalía.

Muertes violentas en Guayaquil

Guayaquil es una de las ciudades de Ecuador con el mayor número de muertes violentas en lo que va del 2025.

Según el Observatorio ecuatoriano de crimen organizado (OECO) en Guayas se reporta el mayor número 2 289 de muertes violentas en el primer semestre de 2025, concentrando el 49,56% de todos los homicidios que se cometen en el país.