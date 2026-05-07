Día de la Madre 2026: ferias, conciertos y planes gratuitos

Actividades para celebrar el Día de la Madre en Ecuador 2026

Desde recitales internacionales hasta ferias gastronómicas y recorridos culturales. Quito y Guayaquil preparan una agenda cargada de actividades para celebrar el Día de la Madre este fin de semana.

El domingo 10 de mayo se celebrará el Día de la Madre en Ecuador y varias ciudades del país ya preparan conciertos, ferias, actividades culturales y eventos gratuitos para homenajear a las madres.

La agenda arrancará desde este jueves 7 de mayo y se extenderá durante todo el fin de semana.

Entre las actividades previstas hay espectáculos musicales, ferias gastronómicas, recorridos culturales y shows familiares. También existen opciones gratuitas y eventos con entradas pagadas en espacios culturales, teatros y centros comerciales.

Agenda cultural y museos en Quito

El Municipio de Quito anunció una programación especial en el marco del Mes de los Museos.

La agenda incluye recorridos y actividades en espacios como el Centro de Arte Contemporáneo, Yaku Parque Museo del Agua, el Museo Interactivo de Ciencia, el Museo de la Ciudad y el Museo del Carmen Alto.

Las propuestas buscan acercar a las familias a experiencias relacionadas con arte, historia, ambiente, ciencia y patrimonio cultural. Los recorridos estarán disponibles durante esta semana y el fin de semana por el Día de la Madre.

Conciertos y espectáculos por el Día de la Madre

Artistas nacionales e internacionales llegarán a Quito y Guayaquil con conciertos y shows especiales. Entre los eventos más esperados están las presentaciones de Alberto Plaza, Beret, Cuarteto de Nos y el tributo a Camilo Sesto.

También habrá espectáculos gratuitos, como la presentación del pianista Robert Aust en La Casa de la Música, además de shows de música nacional y tributos en distintos teatros y espacios culturales de ambas ciudades.

Evento Fecha Ciudad Lugar Hora Precio Alberto Plaza 7 de mayo Quito La Casa de la Música 19:00 Desde USD 40 'Rock Swings' 7 de mayo Quito Teatro Nacional Sucre 19:00 Desde USD 10 Cuarteto de Nos 7 y 9 de mayo Guayaquil y Quito Salón de los Presidentes y Coliseo Rumiñahui 19:00 y 18:00 Desde USD 41,50 Beret 8 de mayo Quito Casa de la Cultura 19:00 Desde USD 40 Pianista Robert Aust 8 de mayo Quito La Casa de la Música 19:00 Gratis Tributo a Camilo Sesto 8 de mayo Quito Teatro San Gabriel 19:00 Desde USD 35 Pxndx y Desierto Drive 8 y 9 de mayo Guayaquil y Quito Guayarte y Club La Campiña 18:00 y 16:00 Consultar boletería 'God Save The Queen' 9 de mayo Quito Teatro Ágora CCE 19:00 Desde USD 35 Noche de Música Nacional 9 de mayo Guayaquil Casa Cino Fabiani 18:30 USD 12 Pancho Terán y Tercer Mundo 9 de mayo Puembo Villa Prieta 17:00 USD 75 'Todos tienen una madre' 10 de mayo Quito Teatro San Gabriel 18:00 Desde USD 20

Además de los conciertos, centros comerciales y espacios públicos prepararon actividades gratuitas con música en vivo, premios y dinámicas familiares.

En Guayaquil, el Policentro realizará shows durante el 9 y 10 de mayo con artistas invitados.

Actividad o feria Fecha Lugar Horario Ingreso Eurofest 2026 9 de mayo Calle Vancouver, Quito 10:00 a 18:00 Libre acceso La Madre de las Ferias 9 y 10 de mayo La Floresta, Quito 10:00 a 18:00 Libre acceso Espacios instagrameables y dinámicas Todo mayo Centro Comercial El Recreo Consultar horarios Libre acceso Shows y promociones 9 y 10 de mayo Policentro, Guayaquil 17:00 a 18:30 Libre acceso

Las actividades por el Día de la Madre se desarrollarán durante todo el fin de semana y se espera alta asistencia en teatros, museos, plazas y centros culturales de Quito y Guayaquil.