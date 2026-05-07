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Ecuador

Día de la Madre 2026: ferias, conciertos y planes gratuitos

Entre las actividades previstas hay espectáculos musicales, ferias gastronómicas, recorridos culturales y shows familiares.

Actividades para celebrar el Día de la Madre en Ecuador 2026

Pixabay

Autor

Bayron Manzaba

Fecha de publicación

07 may 2026 - 09:12

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Desde recitales internacionales hasta ferias gastronómicas y recorridos culturales. Quito y Guayaquil preparan una agenda cargada de actividades para celebrar el Día de la Madre este fin de semana.

El domingo 10 de mayo se celebrará el Día de la Madre en Ecuador y varias ciudades del país ya preparan conciertos, ferias, actividades culturales y eventos gratuitos para homenajear a las madres. 

La agenda arrancará desde este jueves 7 de mayo y se extenderá durante todo el fin de semana.

Entre las actividades previstas hay espectáculos musicales, ferias gastronómicas, recorridos culturales y shows familiares. También existen opciones gratuitas y eventos con entradas pagadas en espacios culturales, teatros y centros comerciales. 

Agenda cultural y museos en Quito

El Municipio de Quito anunció una programación especial en el marco del Mes de los Museos

La agenda incluye recorridos y actividades en espacios como el Centro de Arte Contemporáneo, Yaku Parque Museo del Agua, el Museo Interactivo de Ciencia, el Museo de la Ciudad y el Museo del Carmen Alto.

Las propuestas buscan acercar a las familias a experiencias relacionadas con arte, historia, ambiente, ciencia y patrimonio cultural. Los recorridos estarán disponibles durante esta semana y el fin de semana por el Día de la Madre. 

Conciertos y espectáculos por el Día de la Madre

Artistas nacionales e internacionales llegarán a Quito y Guayaquil con conciertos y shows especiales. Entre los eventos más esperados están las presentaciones de Alberto Plaza, Beret, Cuarteto de Nos y el tributo a Camilo Sesto.

También habrá espectáculos gratuitos, como la presentación del pianista Robert Aust en La Casa de la Música, además de shows de música nacional y tributos en distintos teatros y espacios culturales de ambas ciudades.

Evento Fecha Ciudad Lugar Hora Precio
Alberto Plaza 7 de mayo Quito La Casa de la Música 19:00 Desde USD 40
'Rock Swings' 7 de mayo Quito Teatro Nacional Sucre 19:00 Desde USD 10
Cuarteto de Nos 7 y 9 de mayo Guayaquil y Quito Salón de los Presidentes y Coliseo Rumiñahui 19:00 y 18:00 Desde USD 41,50
Beret 8 de mayo Quito Casa de la Cultura 19:00 Desde USD 40
Pianista Robert Aust 8 de mayo Quito La Casa de la Música 19:00 Gratis
Tributo a Camilo Sesto 8 de mayo Quito Teatro San Gabriel 19:00 Desde USD 35
Pxndx y Desierto Drive 8 y 9 de mayo Guayaquil y Quito Guayarte y Club La Campiña 18:00 y 16:00 Consultar boletería
'God Save The Queen' 9 de mayo Quito Teatro Ágora CCE 19:00 Desde USD 35
Noche de Música Nacional 9 de mayo Guayaquil Casa Cino Fabiani 18:30 USD 12
Pancho Terán y Tercer Mundo 9 de mayo Puembo Villa Prieta 17:00 USD 75
'Todos tienen una madre' 10 de mayo Quito Teatro San Gabriel 18:00 Desde USD 20

Además de los conciertos, centros comerciales y espacios públicos prepararon actividades gratuitas con música en vivo, premios y dinámicas familiares. 

En Guayaquil, el Policentro realizará shows durante el 9 y 10 de mayo con artistas invitados.

Actividad o feria Fecha Lugar Horario Ingreso
Eurofest 2026 9 de mayo Calle Vancouver, Quito 10:00 a 18:00 Libre acceso
La Madre de las Ferias 9 y 10 de mayo La Floresta, Quito 10:00 a 18:00 Libre acceso
Espacios instagrameables y dinámicas Todo mayo Centro Comercial El Recreo Consultar horarios Libre acceso
Shows y promociones 9 y 10 de mayo Policentro, Guayaquil 17:00 a 18:30 Libre acceso

Las actividades por el Día de la Madre se desarrollarán durante todo el fin de semana y se espera alta asistencia en teatros, museos, plazas y centros culturales de Quito y Guayaquil.

Museo / Espacio Actividad Fecha y hora Detalle destacado Ingreso
Centro de Arte Contemporáneo “Sumergirse en el naufragio” 8 de mayo | 19:00 Exposición de artistas emergentes Libre
Centro de Arte Contemporáneo Cine foro “Robot salvaje” 9 de mayo | 15:00 Debate sobre tecnología y maternidad Libre
Yaku Museo del Agua “Kana: una invasión silenciosa” 9 de mayo | 11:00 Obra sobre contaminación ambiental Libre
Yaku Museo del Agua Yaku Viajero 9 de mayo | 10:00 a 16:00 Experiencia interactiva sobre el agua Libre
Yaku Museo del Agua Festival ECOador 9 de mayo | 11:00 y 15:00 Cine ambiental y documentales Libre
Yaku Museo del Agua Yaku Cinema 10 de mayo | 11:30 y 14:30 Cortometraje sobre el agua Incluido con entrada
Museo Interactivo de Ciencia “Del telar al juego” 9 de mayo | 11:00 Actividad sobre textiles y comunidad Libre
Museo Interactivo de Ciencia “A jugar con colores” 10 de mayo | 11:00 Actividad familiar para niños Desde USD 2
Museo de la Ciudad “Somos Patrimonio” 9 de mayo | 09:00 Exposición sobre memoria e identidad Libre
Museo de la Ciudad Encuentro con las artes 9 de mayo | 17:30 Presentación coral y performance Libre
Museo del Carmen Alto “Silencios y resistencias” Todo el fin de semana Recorridos sobre memoria y racismo Incluido con entrada
Museo del Carmen Alto “Latidos del barrio” Todo el fin de semana Historias y memorias comunitarias Incluido con entrada
Museo del Carmen Alto “Hackeando el Museo” 9 de mayo | 10:00 Actividad sobre migración y memoria Libre

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