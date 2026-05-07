Día de la Madre 2026: ferias, conciertos y planes gratuitos
Entre las actividades previstas hay espectáculos musicales, ferias gastronómicas, recorridos culturales y shows familiares.
Actividades para celebrar el Día de la Madre en Ecuador 2026
Pixabay
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Fecha de publicación
07 may 2026 - 09:12
Desde recitales internacionales hasta ferias gastronómicas y recorridos culturales. Quito y Guayaquil preparan una agenda cargada de actividades para celebrar el Día de la Madre este fin de semana.
El domingo 10 de mayo se celebrará el Día de la Madre en Ecuador y varias ciudades del país ya preparan conciertos, ferias, actividades culturales y eventos gratuitos para homenajear a las madres.
La agenda arrancará desde este jueves 7 de mayo y se extenderá durante todo el fin de semana.
Entre las actividades previstas hay espectáculos musicales, ferias gastronómicas, recorridos culturales y shows familiares. También existen opciones gratuitas y eventos con entradas pagadas en espacios culturales, teatros y centros comerciales.
Agenda cultural y museos en Quito
El Municipio de Quito anunció una programación especial en el marco del Mes de los Museos.
La agenda incluye recorridos y actividades en espacios como el Centro de Arte Contemporáneo, Yaku Parque Museo del Agua, el Museo Interactivo de Ciencia, el Museo de la Ciudad y el Museo del Carmen Alto.
Las propuestas buscan acercar a las familias a experiencias relacionadas con arte, historia, ambiente, ciencia y patrimonio cultural. Los recorridos estarán disponibles durante esta semana y el fin de semana por el Día de la Madre.
Conciertos y espectáculos por el Día de la Madre
Artistas nacionales e internacionales llegarán a Quito y Guayaquil con conciertos y shows especiales. Entre los eventos más esperados están las presentaciones de Alberto Plaza, Beret, Cuarteto de Nos y el tributo a Camilo Sesto.
También habrá espectáculos gratuitos, como la presentación del pianista Robert Aust en La Casa de la Música, además de shows de música nacional y tributos en distintos teatros y espacios culturales de ambas ciudades.
Además de los conciertos, centros comerciales y espacios públicos prepararon actividades gratuitas con música en vivo, premios y dinámicas familiares.
En Guayaquil, el Policentro realizará shows durante el 9 y 10 de mayo con artistas invitados.
Las actividades por el Día de la Madre se desarrollarán durante todo el fin de semana y se espera alta asistencia en teatros, museos, plazas y centros culturales de Quito y Guayaquil.
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