Salud mental materna: 6 señales de alarma para buscar ayuda profesional según la OMS

El priemr miércoles de cada mes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna.

El Día Mundial de la Salud Materna se celebra el primer miércoles de mayo de cada año. Este pone en agenda una realidad que afecta a las madres en diferentes etapas.

Cada año, el Día Mundial de la Salud Mental Materna visibiliza un problema que suele quedar fuera del debate público: el bienestar emocional de las mujeres durante el embarazo y el posparto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 20% de las mujeres experimentan algún trastorno de salud mental en esta etapa, principalmente depresión y ansiedad.

En contextos de ingresos bajos y medios, la cifra puede ser incluso mayor, con impacto directo en la madre, el bebé y el entorno familiar.

¿Por qué importa la salud mental materna?

La salud mental es parte esencial del bienestar general. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que, sin atención adecuada, los trastornos mentales maternos pueden derivar en complicaciones como:

Dificultades para establecer el vínculo con el recién nacido.

Problemas en la lactancia.

Mayor riesgo de parto prematuro o bajo peso del bebé al nacer.

En casos graves, hay riesgo de suicidio.

La OMS también señala que el suicidio es una de las principales causas de muerte materna en algunos países, lo que evidencia la urgencia de abordar este tema como prioridad de salud pública.

Claves para cuidar la salud mental durante el embarazo y el posparto

La OMS y organismos internacionales recomiendan acciones para cuidar la salud mental de las madres:

Durante el embarazo Hablar abiertamente de emociones en controles médicos prenatales.

Mantener redes de apoyo (familia, amistades, comunidad).

Dormir y alimentarse adecuadamente, ya que influyen en el estado de ánimo.

Reducir factores de estrés y violencia intrafamiliar. Después del parto Aceptar cambios emocionales: no todas las experiencias de maternidad son iguales.

Pedir ayuda sin culpa, especialmente en las primeras semanas.

Priorizar el descanso, incluso en rutinas fragmentadas.

Acceder a atención psicológica o psiquiátrica si es necesario.

La OMS recalca que el acompañamiento temprano puede prevenir cuadros más graves y mejorar la calidad de vida de la madre y su entorno.

Señales de alarma: cuándo buscar ayuda urgente

En general los trastornos mentales presentan signos de alarma que deben ser monitoreados para actuar correctamente.

Expertos coinciden en que estas señales no deben minimizarse y es necesario buscar ayuda en caso de:

Tristeza profunda o persistente

Ansiedad constante o ataques de pánico

Irritabilidad extrema o cambios bruscos de humor

Dificultad para vincularse con el bebé

Sensación de incapacidad o culpa intensa

Pensamientos de hacerse daño o de dañar al bebé

Estas manifestaciones pueden estar relacionadas con depresión posparto u otros trastornos que requieren atención profesional inmediata.