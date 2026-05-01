El potente mensaje de Shakira a las mujeres por el Día de la Madre

Espero que este show pueda ser, aunque sea por una noche, porque son ellas quienes cargan hoy, en sus cuerpos y en su cotidiano, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea.

A las puertas de uno de los conciertos de su gira, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Copacabana, en Río de Janeiro, la artista ha querido compartir un mensaje muy especial a ABC coincidiendo con la celebración del Día de la Madre

Shakira describe su momento actual como una "tregua", un respiro necesario tras años de escrutinio mediático y turbulencias personales que marcaron su transición hacia una nueva vida en Miami.

La vida no da tregua. De pronto te quedas sola con todo encima Shakira

En esta fase, la barranquillera parece haber canjeado los dardos de la crítica por un escudo de serenidad productiva, transformando sus vivencias más amargas en un motor creativo que la mantiene en la cima de las listas globales.

Esta pausa en el conflicto no es una rendición, sino el reconocimiento de que ha logrado reconstruir su identidad más allá de las etiquetas de pareja o de "víctima", consolidándose como una figura que domina su propia narrativa con la madurez que solo se alcanza tras haber sobrevivido al ojo del huracán.

La paradoja de la soledad femenina

Una de las declaraciones más agudas de la artista apunta a la rapidez con la que la sociedad, y a veces la vida misma, deja solas a las mujeres una vez que pasan por procesos de ruptura o cambio profundo.

Shakira reflexiona sobre cómo el sistema de apoyo tiende a desvanecerse cuando una mujer decide priorizar su propia voz, enfrentándose a una soledad que, aunque desafiante, también se convierte en el espacio sagrado donde ocurre el verdadero autodescubrimiento.

Para ella, esta soledad no es un fracaso, sino una condición intrínseca de aquellas que se atreven a romper con los moldes establecidos, sugiriendo que la verdadera fortaleza reside en aceptar ese vacío temporal para llenarlo con una versión de sí mismas mucho más auténtica y poderosa.

Un legado de vulnerabilidad y poder

A sus 49 años, el impacto de Shakira trasciende los escenarios, convirtiéndose en un referente de cómo gestionar la vulnerabilidad pública con una dignidad inquebrantable.

Su trayectoria reciente es un testimonio de que el éxito profesional puede ser el refugio perfecto para sanar las heridas del alma, pero también advierte que la fama no protege del sentimiento de aislamiento que a menudo acompaña al poder femenino.

Al final, su mensaje es claro: