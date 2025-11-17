Dos personas fueron rescatadas tras quedar suspendidas en el andamio de un edificio

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió a rescatar a las dos personas.

Dos trabajadores quedaran colgados de un andamio en un edificio ubicado en la intersección de la av. 9 de Octubre y el Malecón, en el centro de Guayaquil, este lunes 17 de noviembre del 2025.

La alerta ingresó al ECU 911 y coordinó el despliegue del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes acudieron al lugar para realizar labores de rescate de las dos personas.

En imágenes captadas por ls cámaras de videovigilancia se observó a los trabajadores suspendidos a gran altura, en el piso 22 de la edificación, mientras personal de Bomberos realizó el rescate.

Según la institución, el operativo incluyó la nivelación del andamio y el uso de un carro escalera para llegar hasta los afectados y concretar su extracción de manera segura. Tras varios minutos de maniobras, ambos trabajadores fueron puestos a salvo.

Las dos personas fueron evaluados por personal médico. Uno de ellos recibió oxigenoterapia, pero se confirmó que ambos están estables y no presentan heridas de consideración.