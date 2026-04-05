A dos años del asalto a la Embajada de México: ¿Cómo está la relación hoy?

A dos años, este hecho sigue marcando la relación entre Ecuador y México y se mantiene como un referente en la discusión diplomática regional.

El 5 de abril de 2024, Ecuador protagoniza uno de los episodios diplomáticos más tensos de su historia reciente: el ingreso de la fuerza pública a la embajada de México en Quito, con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Dos años después, el hecho sigue marcando la relación entre ambos países.

¿POR QUÉ ENTRARON A LA EMBAJADA?

Glas se encontraba refugiado en la sede diplomática desde diciembre de 2023 y, horas antes del operativo, recibe asilo político por parte del Gobierno mexicano.

Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa ordena su captura, argumentando que debía responder ante la justicia ecuatoriana por casos de corrupción.

Esa misma noche, fuerzas policiales irrumpen en la embajada y lo detienen.

UN HECHO SIN PRECEDENTES

La incursión ocurre pese a que las embajadas son consideradas territorio inviolable bajo el derecho internacional.

Según reportes, el operativo incluye el ingreso forzado de agentes y la detención directa de Glas dentro del recinto diplomático.

REACCIÓN DE MÉXICO

Tras el hecho, el gobierno mexicano califica la acción como una violación a su soberanía y rompe relaciones diplomáticas con Ecuador de forma inmediata.

Además:

Retira a su personal diplomático

Lleva el caso ante la Corte Internacional de Justicia

Recibe respaldo de varios países y organismos internacionales

POSTURA DE ECUADOR

Ecuador sostiene que el operativo fue un acto “excepcional” para detener a una persona condenada por corrupción.

Así lo defiende ante instancias internacionales, señalando que no se trató de una práctica recurrente.

CONSECUENCIAS

El hecho provoca: