Presidente Noboa y senador de EE. UU., Bernie Moreno hablaron sobre seguridad en Carondelet

Daniel Noboa afianzan lucha contra el narcotráfico con senador de EE.UU.

El presidente Daniel Noboa recibió el 26 de mayo de 2026 al senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Durante la reunión privada, las autoridades abordaron temas relacionados con seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación bilateral entre ambos países.

El encuentro se realizó en medio de las acciones impulsadas por el Gobierno ecuatoriano contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

Además de seguridad, en la reunión también se trataron asuntos vinculados al intercambio comercial y otros temas de interés común entre Ecuador y Estados Unidos.

Diálogo sobre seguridad y extradiciones

La canciller Gabriela Sommerfeld calificó el encuentro como positivo y señaló que existe una relación fluida entre ambos gobiernos, especialmente en materia de seguridad.

Según explicó, las extradiciones forman parte de la agenda conjunta que mantienen las dos naciones.

Sommerfeld indicó además que la visita del senador Bernie Moreno respondió a una invitación realizada por el Gobierno ecuatoriano hace varios meses y que fue reiterada por el presidente Noboa durante su reciente viaje oficial a Washington.

Cooperación internacional contra el narcotráfico

La canciller también aseguró que las medidas implementadas por Ecuador para enfrentar la inseguridad, entre ellas la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos, han sido observadas como una referencia regional en la lucha contra estructuras criminales.

El Gobierno de Daniel Noboa mantiene acuerdos y programas de cooperación con Estados Unidos enfocados en seguridad, combate al narcotráfico y fortalecimiento institucional.