Teleamazonas enciende la pasión mundialista con 'Nuestro Mundial Al Día'

Teleamazonas ya tiene lista su gran apuesta para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 como nunca antes: Nuestro Mundial Al Día, un programa que promete llevar a los ecuatorianos mucho más allá de lo que ocurre dentro de la cancha.

El espacio se estrenará el próximo lunes 1 de junio y se transmitirá todos los días a las 22:30. Una cobertura 360° desde Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones del torneo más grande del planeta. Más de 20 personas y seis equipos de Teleamazonas recorrerán estadios, "fan fests" y ciudades sede para mostrar cómo se vive un Mundial desde adentro.

La propuesta no solo incluirá análisis deportivos y resúmenes de los mejores partidos, sino también historias de hinchas, cultura, gastronomía, turismo, entretenimiento y toda la fiesta que convierte a una Copa del Mundo en un evento único.

El programa ofrecerá entrevistas exclusivas, acceso a ruedas de prensa, imágenes especiales desde los estadios y contenido sobre el ambiente que se respira en cada ciudad mundialista.

El Momento Frickson y los segmentos del programa

Uno de los segmentos más esperados será El Momento Frickson, encabezado por el exseleccionado ecuatoriano Frickson Erazo.

Desde Ecuador, el también ganador de MasterChef Celebrity compartirá una mirada distinta del torneo, explicando cómo vive un futbolista profesional la presión, la emoción y la experiencia de disputar un Mundial.

El equipo de periodistas de Teleamazonas para el Mundial 2026

El programa estará liderado por un amplio equipo de talentos. Alfonso Laso, La Voz de La Tri, relatará los partidos más importantes del torneo. Valerie Villalva aportará cercanía, frescura y conexión con las historias humanas del Mundial, mientras que Milton Pérez se enfocará en el lado informativo y el contexto internacional del campeonato.

La cobertura de La Tri tendrá seguimiento especial de Hugo Quintana, quien acompañará de cerca a la Selección Ecuatoriana durante todo su recorrido mundialista. A ellos se suman Gisella Buendía con análisis táctico y futbolístico; Domingo Valencia y José Carlos Crespo con relatos y reportes desde la cancha; además de Ale Boada y Daniela Feijóo, quienes mostrarán el lado más entretenido, cultural y emocional del torneo.

Con esta producción, Teleamazonas busca que los ecuatorianos no solo vean el Mundial, sino que lo sientan como propio. Porque para millones de hinchas, este 2026 no será cualquier Mundial, será Nuestro Mundial.