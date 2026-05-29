Pabel Muñoz exigió a la Corte que se pronuncie sobre demandas a reformas al Cootad

La tarde del 28 de mayo de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, exigió a la Corte Constitucional (CC) a pronunciarse sobre las demandas a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Lo hizo durante el evento de Rendición de Cuentas 2026. Muñoz advirtió que las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional podrían afectar programas sociales, destinados a fortalecer la alimentación infantil en la capital.

"Creen que el desarrollo solo está hecho de cemento, sin entender que el desarrollo es la garantía de derechos. Por eso exijo a la CC, en respeto de sus competencias, que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esa ley", dijo.

El Alcalde dijo que respatará la decisión que la CC tome, sin embargo, enfatizó en que debe tomarse pronto porque hay sectores que no pueden recibir beneficios.

Autoridades locales se oponen a las reformas

Diversas autoridades y movimientos asistieron a la CC tras la aprobación de la reforma al Cootad, que fue publicada como Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD y que modifica la forma en que gobiernos autónomos descentralizados administran sus recursos.

La reforma incluye una regla mínima de gasto que obliga a municipios y prefecturas a destinar un porcentaje creciente de su presupuesto a inversión en obras y servicios públicos, con metas progresivas hacia un 70 % del gasto total en los próximos años.

Además, obliga a la publicación trimestral de informes de ejecución presupuestaria y establece mayores mecanismos de supervisión desde el Ministerio de Finanzas.