Dos ríos permanecen desbordados en Guayas este 29 de septiembre

El río Amarillo, en Juján, y El Chorrón, en Naranjito, permanecen desbordados este 29 de septiembre, según el informe de Gestión de Riesgos con corte a las 07:00.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este martes 29 de septiembre que dos ríos permanecen desbordados a escala nacional, ambos en la provincia de Guayas.

El río Amarillo continúa desbordado en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), mientras que el río El Chorrón mantiene la misma condición en Naranjito.

El número de ríos desbordados bajó

El reporte muestra una reducción frente a la jornada anterior. La mañana del 28 de septiembre, Gestión de Riesgos contabilizaba siete ríos desbordados en Guayas, Esmeraldas y Manabí. Durante el transcurso del día, la cifra bajó a cuatro y, para las 07:00 de este martes, permanecían dos.

El lunes también constaban desbordados los ríos Pambil, Onzole y Cayapas, en Esmeraldas, y Buena Vista y Ayampe, en Manabí. Estos ya no aparecen en el nuevo equilibrio como cuerpos hídricos desbordados.

Guayas mantiene afectaciones por las lluvias

Las precipitaciones de los últimos días han generado afectaciones en varios cantones de Guayas. Juján y Naranjito forman parte de las zonas donde se mantiene vigilancia por los niveles de los ríos.

En Balao, por ejemplo, las inundaciones obligaron a unas 100 familias a trasladarse temporalmente a viviendas de acogida, mientras cientos de familias recibían asistencia humanitaria. Para el 28 de septiembre, las autoridades indicaron que el nivel del agua comenzaba a descender.

En Balao, Guayas, alrededor de 100 familias afectadas por las inundaciones se trasladaron temporalmente a viviendas de acogida mientras Gestión de Riesgos daba seguimiento a su situación. Riesgos Ecuador.

Gestión de Riesgos señaló que mantiene el monitoreo permanente de las emergencias y de los cuerpos hídricos para responder ante posibles cambios provocados por nuevas precipitaciones.