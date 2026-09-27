Lluvias dejan familias afectadas y desbordamientos en varias zonas de Ecuador

Equipos de Gestión de Riesgos permanecen desplegados en varias provincias para atender inundaciones, verificar puntos críticos y apoyar a las familias afectadas por las lluvias.

La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó este 27 de septiembre sobre las acciones ejecutadas frente a las fuertes lluvias registradas en distintas localidades del país.

Los equipos de la institución permanecen en territorio para verificar condiciones, coordinar recursos y atender a las familias afectadas.

En Balao, Guayas, aproximadamente 100 familias de la ciudadela Las Madres se movilizaron hacia viviendas de familias acogientes debido a las inundaciones. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) mantiene seguimiento a estas personas y verifica las condiciones en el sector.

Cerca de 50 familias afectadas en Puerto López

En Puerto López, Manabí, el desbordamiento del río Buenavista provocó inundaciones en los sectores Los Manglares, 20 de Mayo y César Andrade. De manera preliminar, las autoridades reportan alrededor de 50 familias afectadas.

El desbordamiento del río Buenavista provocó inundaciones en varios sectores de Puerto López. Riesgos Ecuador.

Mientras tanto, en Muisne, Esmeraldas, las inundaciones afectaron a 38 familias, integradas por 155 personas, en El Pailón, parroquia San Gregorio. Como parte de la atención se entregaron 38 kits de limpieza y 38 kits de primera respuesta humanitaria.

Acciones preventivas en Guayas y Santa Elena

En Naranjal, Guayas, los equipos verificaron puntos críticos, inspeccionaron la captación de agua de los ríos Blanco y Bucay y revisaron un socavón registrado en el acceso al botadero.

En Milagro, Gestión de Riesgos mantiene vigilancia preventiva y realiza recorridos para revisar la evolución de los niveles de agua y las condiciones de los sectores potencialmente expuestos.

En Manglaralto, Santa Elena, se ejecutaron trabajos preventivos para mantener la conectividad. En el sector de Pajiza se coordinó la limpieza del badén, lo que permitió recuperar el paso por Dos Mangas y reducir el riesgo de aislamiento.

Equipos de Gestión de Riesgos inspeccionan puntos críticos, niveles de agua y sectores expuestos a las lluvias en varios cantones de Guayas. Riesgos Ecuador.

La SNGR también informó que mantiene monitoreo en El Oro y coordinación con las instituciones competentes ante las novedades generadas por las precipitaciones.