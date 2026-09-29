Inundaciones en Tailandia dejan al menos 23 muertos y más de 80 000 personas aisladas

Las inundaciones en Tailandia han dejado al menos 23 fallecidos, más de 580 000 hogares afectados y decenas de millas de personas aisladas en Bangkok.

Al menos 23 personas murieron en Tailandia, cuatro de ellas en Bangkok, por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en el país durante las últimas semanas, según el Ministerio del Interior tailandés.

Las precipitaciones han afectado a 42 provincias desde el 16 de septiembre y dejaron a más de 580 000 hogares afectados . En Bangkok, más de 80 000 personas permanecen aisladas en sus viviendas por el nivel del agua.

Bangkok, entre las zonas más afectadas

En apenas dos o tres días cayeron más de 320 milímetros de lluvia en la capital, una cantidad cercana a lo que normalmente se registra durante todo septiembre.

Las autoridades declararon estado de desastre en los 50 distritos de Bangkok. En algunos barrios, los habitantes tienen que caminar con el agua hasta la cintura para conseguir alimentos y productos básicos.

Más de medio millón de hogares afectados

Fuera de Bangkok, las inundaciones también afectaron a otras 41 provincias. Para atender a la población, las autoridades desplegarán embarcaciones, cocinas móviles y centros de evacuación.

Las inundaciones en Tailandia han afectado a más de 580 000 hogares, mientras miles de personas permanecen aisladas por el nivel del agua en varias zonas del país. Redes Sociales.

El impacto también empieza a sentirse en la economía. Un economista de la Universidad Rangsit estimó que los daños podrían alcanzar al menos 11 000 millones de baht, equivalentes a unos 288 millones de euros.

Bangkok es especialmente vulnerable a las inundaciones por su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, su extensa red de canales, el crecimiento urbano y la intensidad de las lluvias propias del monzón.