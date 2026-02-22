Ecuador activa alerta consular y pide precaución a sus ciudadanos en México

Tras los hechos de violencia registrados en varios estados de México luego del operativo federal que dejó la muerte de alias “El Mencho”, el Gobierno de Ecuador activó un protocolo de atención consular y llamó a sus ciudadanos a extremar precauciones mientras se restablece completamente la normalidad.

A través de un boletín oficial, la Cancillería del Ecuador informó que mantiene seguimiento permanente a la situación de seguridad en México y recomendó a la comunidad ecuatoriana permanecer atenta únicamente a información proveniente de fuentes oficiales.

El comunicado, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, advierte sobre afectaciones a la movilidad en distintas zonas del país y pide a los compatriotas evitar acercarse a áreas con cierres viales o incidentes, además de acatar las disposiciones de las autoridades locales.

Contexto regional

El pronunciamiento ecuatoriano se produce luego de que autoridades mexicanas llamaran a la calma tras el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que derivó en bloqueos, quema de vehículos y suspensión de actividades en varias localidades.

Mientras México refuerza su despliegue de seguridad, Ecuador se suma a los llamados de prudencia y mantiene coordinación diplomática para proteger a sus ciudadanos en territorio mexicano.