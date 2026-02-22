Autoridades de México llaman a la calma tras operativo contra'El Mencho'

Tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', autoridades federales y estatales de México emitieron pronunciamientos públicos para informar sobre la situación de seguridad y pedir calma a la ciudadanía.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existe coordinación total entre el Gobierno federal y los estados, y aseguró que, pese a los bloqueos y reacciones registradas en algunas zonas, en la mayor parte del país las actividades continúan con normalidad.

Gobernadores de entidades como Jalisco, Michoacán y Colima informaron sobre el despliegue de fuerzas de seguridad para contener incidentes aislados, mientras el Gabinete de Seguridad mantiene reportes permanentes. También se destacó el trabajo conjunto del Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas durante la operación.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus informó que ordenó la instalación inmediata de una mesa de seguridad con autoridades federales, estatales y municipales para coordinar acciones conjuntas frente a los hechos violentos.

A nivel nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió alertas sobre incidentes en tramos de la red federal libre de peaje en Jalisco, Michoacán y Nayarit, y recomendó utilizar rutas alternas y extremar precauciones.

Contexto del operativo

El operativo que terminó con la muerte de ´El Mencho´ se desarrolló en la zona de Tapalpa, un territorio históricamente vinculado a la influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nemesio Oseguera Cervantes, originario de Aguililla, Michoacán, consolidó su carrera criminal tras vínculos iniciales con el Cártel del Milenio y, posteriormente, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación junto a otros líderes como Erik Valencia Salazar.

Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor expansión territorial en México, con presencia en múltiples estados y conexiones internacionales, especialmente hacia Estados Unidos. Fue señalado por su presunta responsabilidad en atentados de alto impacto contra funcionarios, periodistas y figuras políticas.

La jornada de violencia registrada este domingo vuelve a evidenciar la capacidad operativa del cártel y la complejidad del escenario de seguridad en México. Mientras tanto, autoridades federales y estatales mantienen operativos activos para evitar nuevas represalias y estabilizar las zonas afectadas.

Ecuador activa alerta consular y pide precaución a sus ciudadanos en México

En ese contexto, la Cancillería del Ecuador activó una alerta consular y emitió un boletín dirigido a los ecuatorianos residentes o en tránsito por México, recomendando mantenerse informados únicamente por canales oficiales y pidió verificar el estado de vuelos y aeropuertos antes de viajar.