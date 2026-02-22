Ola de violencia y tensión en varias ciudades de México tras la muerte de 'El Mencho'

Fotografía que muestra un bloqueo con vehículos incendiados este domingo, en una vía de Guadalajara (México). Se bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este domingo que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada por la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias 'El Mencho', de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota. "Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas", señaló.

Las autoridades aeroportuarias exhortaron a los pasajeros a mantener la calma y mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios.

Por otro lado, el GAP informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en sus vuelos, pese a los hechos de violencia registrados en distintos puntos de Jalisco.

Asimismo, precisó que no se han registrado incidentes al interior del aeropuerto ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes, luego de que en redes sociales circularan videos de personas corriendo para resguardarse en el aeropuerto.

El GAP indicó que el material que circula en redes sociales no corresponde a hechos dentro de la terminal aérea, sino a "psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos".

Jalisco y varios estados del país se mantienen bajo un clima de violencia, con vehículos quemados bloqueando diversas avenidas y negocios incendiados, tras el abatimiento este día de El Mencho, líder del CJNG.

Canadá alarmada por enfrentamientos en Jalisco

El Gobierno de Canadá afirmó este domingo estar "profundamente alarmado" por los enfrenamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales en el estado mexicano de Jalisco, tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En una declaración publicada en sus redes sociales, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, también afirmó que Ottawa sigue de forma estrecha "la grave y rápida evolución de la situación de seguridad en el estado de Jalisco".

La oleada de violencia se inició tras la muerte en una operación federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien fue abatido en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, según confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

"Estamos profundamente alarmados por los informes de violencia tras una importante operación de seguridad, que incluyen enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y vehículos incendiados en múltiples zonas. Somos conscientes de que las autoridades locales han emitido órdenes de confinamiento en algunos lugares y la situación sigue siendo cambiante", añadió Anand.

La declaración de la representante del Gobierno canadiense se produce después de que las autoridades del país norteamericano emitiesen una advertencia a sus ciudadanos en Jalisco para que eviten salir a las calles.

"Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso", explicó el Gobierno canadiense.

La violencia en Jalisco obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañía aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.