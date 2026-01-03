Ecuador expresa su apoyo a Venezuela en el proceso para recuperar la democracia

"El Ecuador valora las acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática del Estado de Derecho", sostuvo la Cancillería ecuatoriana, a través de un comunicado, difundido este sábado 3 de enero del 2026, luego de la captura del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Ecuador espera la pronta reinserción de Venezuela entre las democracias plenas de la región, con el ejercicio del mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024", sostuvo el Ministerio de Relaciones Internacionales.

Resaltó que el apoyo de Ecuador también será hacia "la lucha por desterrar de la región el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. El régimen de Nicolás Maduro atentó contra la democracia y violó los derechos humanos; reprimió al pueblo venezolano con hambre, cárcel y tortura; ocasionó el desplazamiento forzado de más de 8 millones de venezolanos y atentó contra la paz y seguridad de la región a través de su conexión con el narcotráfico y el crimen organizado", escribió la Cartera de Estado.

Asimismo, "el Gobierno Nacional manifiesta su voluntad de trabajar de manera cercana con las legítimas autoridades de Venezuela en la reconstrucción de su democracia y el desarrollo económico y social de todos los venezolanos".

La captura del líder venezolano y de su esposa, Cilia Flores, ocurrió la madrugrada de este sábado, tras un ataque de Estados Unidos a la ciudad de Carcas.