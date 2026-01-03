Ministros de Ecuador respaldan a Noboa tras cruce de mensajes con Correa por ataque a Venezuela
MInistros ecuatorianos reaccionaron en redes tras la respuesta de Rafael Correa al Presidente Daniel Noboa por situación en Venezuela.
Presidente de Ecuador, Daniel Noboa
Secretaría de Comuinicación de Ecuador.
Actualizada:
03 ene 2026 - 12:24
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa protagonizaron un cruce de mensajes tras la detención del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, registrada la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026, en X.
El primero en expresar su apoyo a Noboa fue el Ministro del Interior, John Reimberg. "Fue en tu Gobierno, Correa, donde se permitió las rutas para el narcotráfico y que el crimen organizado eche raíces. Fue tu Gobierno el que abrió las fronteras para el paso de miles de criminales. El que sacó a empujones a la Base de Manta", escribió en su cuenta personal.
"Rafael: te llenas la boca hablando de soberanía mientras evadiste la justicia para no responder por tus delitos. No eres un perseguido político; eres un sentenciado prófugo", añadió Reimberg.
Gilda Alcívar, Ministra del Deporte, Educación y Cultura, se unió a los mensajes de apoyo y escribió: "Todo mi apoyo Presidente Daniel Noboa. Mientras otros huyeron y entregaron el país al crimen, usted se queda dando la cara. Los ecuatorianos trabajamos por un futuro mejor y no olvidamos el cierre de las escuelas rurales ni la deuda que nos dejaron las del Milenio".
Desde el Ministerio de Telecomunicaciones, Roberto Kury, apoyó al Pirmer Mandatario ecuatoriano con el siguiente mensaje: "¡La democracia es el poder del pueblo! En un país donde se respeta la Constitución y se protegen los derechos de todos, podemos construir un futuro próspero y justo. Las dictaduras oprimen y resquebrajan la unidad de una nación".
Por su parte, el Ministro de Infraestructura, Roberto Luque, escribió: "Suscribo cada palabra, los delincuentes siempre defenderán la mano que los alimenta. La caída de Maduro también es la caída del financiamiento de la narco política a nivel latinoamericano".
"Apoyamos la gestión del presidente Daniel Noboa que ha hecho frente a la delincuencia, al narcotrafico y a la violencia en nuestro país". Escribió Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas.
Finalmente, quien también mostró su apoyo al presidente Daniel Noboa fue José Julio Neira, Secretario General de Integridad Pública, quien argumentó: "Correa: Eliminaste el requisito de récord policial para ingresar al país y eso permitió la entrada de bandas que ahora operan en Ecuador. Ese modelo se acabó. Este país no volverá a abrirle la puerta al crimen nunca más. Seguimos".
