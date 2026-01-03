Ministros de Ecuador respaldan a Noboa tras cruce de mensajes con Correa por ataque a Venezuela

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa protagonizaron un cruce de mensajes tras la detención del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, registrada la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026, en X.

El primero en expresar su apoyo a Noboa fue el Ministro del Interior, John Reimberg. "Fue en tu Gobierno, Correa, donde se permitió las rutas para el narcotráfico y que el crimen organizado eche raíces. Fue tu Gobierno el que abrió las fronteras para el paso de miles de criminales. El que sacó a empujones a la Base de Manta", escribió en su cuenta personal.

"Rafael: te llenas la boca hablando de soberanía mientras evadiste la justicia para no responder por tus delitos. No eres un perseguido político; eres un sentenciado prófugo", añadió Reimberg.

Gilda Alcívar, Ministra del Deporte, Educación y Cultura, se unió a los mensajes de apoyo y escribió: "Todo mi apoyo Presidente Daniel Noboa. Mientras otros huyeron y entregaron el país al crimen, usted se queda dando la cara. Los ecuatorianos trabajamos por un futuro mejor y no olvidamos el cierre de las escuelas rurales ni la deuda que nos dejaron las del Milenio".

@DanielNoboaOk. Mientras otros huyeron y entregaron el país al crimen, usted se queda dando la cara. Los ecuatorianos trabajamos por un futuro mejor y no olvidamos el cierre de las escuelas rurales ni la deuda que nos dejaron las del Milenio. https://t.co/eI7bmJFu3C— Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) January 3, 2026 "> ">

Desde el Ministerio de Telecomunicaciones, Roberto Kury, apoyó al Pirmer Mandatario ecuatoriano con el siguiente mensaje: "¡La democracia es el poder del pueblo! En un país donde se respeta la Constitución y se protegen los derechos de todos, podemos construir un futuro próspero y justo. Las dictaduras oprimen y resquebrajan la unidad de una nación".

Por su parte, el Ministro de Infraestructura, Roberto Luque, escribió: "Suscribo cada palabra, los delincuentes siempre defenderán la mano que los alimenta. La caída de Maduro también es la caída del financiamiento de la narco política a nivel latinoamericano".

"Apoyamos la gestión del presidente Daniel Noboa que ha hecho frente a la delincuencia, al narcotrafico y a la violencia en nuestro país". Escribió Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas.

@DanielNoboaOk que ha hecho frente a la delincuencia, al narcotrafico y a la violencia en nuestro país. https://t.co/q7SCpnOCid— @SarihaMoya (@SarihaMoya) January 3, 2026 "> ">

Finalmente, quien también mostró su apoyo al presidente Daniel Noboa fue José Julio Neira, Secretario General de Integridad Pública, quien argumentó: "Correa: Eliminaste el requisito de récord policial para ingresar al país y eso permitió la entrada de bandas que ahora operan en Ecuador. Ese modelo se acabó. Este país no volverá a abrirle la puerta al crimen nunca más. Seguimos".