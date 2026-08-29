¿Qué es el caso Grillete por el que Aquiles Álvarez ya fue condenado a tres años?

Aquiles Álvarez suma una nueva sentencia en su contra. Este sábado 29 de agosto de 2026, un Tribunal lo declaró culpable como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos dentro del caso Triple A y le impuso una pena de seis años y nueve meses de prisión.

Esta es la segunda condena que recibe el alcalde de Guayaquil durante agosto. El pasado 3 de agosto fue sentenciado a tres años de prisión por el caso Grillete, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

¿Qué es el caso Grillete?

El proceso está directamente relacionado con una medida cautelar que Álvarez debía cumplir precisamente por el caso Triple A.

En julio de 2025, la Justicia ordenó que el alcalde utilizara permanentemente un dispositivo de vigilancia electrónica, conocido como grillete, mientras avanzaba el proceso por la presunta comercialización ilegal de combustibles.

Sin embargo, durante un allanamiento realizado el 10 de febrero de 2026, las autoridades encontraron a Álvarez sin el dispositivo colocado.

Según la Fiscalía, el alcalde conocía la orden judicial que lo obligaba a portar permanentemente el grillete y debía informar a las autoridades sobre cualquier inconveniente con el dispositivo.

Por este hecho fue procesado por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Tres años de prisión por el caso Grillete

El 3 de agosto de 2026, un Tribunal de Garantías Penales de Durán declaró a Álvarez culpable como autor directo y le impuso la pena máxima prevista para este delito: tres años de prisión.

Además, se dispuso una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un medio de comunicación nacional.

La defensa de Álvarez anunció que apelará esta decisión.

Ahora fue condenado por el caso Triple A

Casi un mes después llegó una segunda sentencia. Este 29 de agosto, Álvarez fue declarado culpable como autor directo de comercialización ilegal de hidrocarburos dentro del caso Triple A.

El proceso investigó un esquema de comercialización irregular de combustibles subsidiados que, según la Fiscalía, operó entre 2020 y 2024.

¿Cumplirá nueve años y nueve meses de cárcel?

Las dos condenas no se pueden sumar automáticamente para afirmar que Aquiles Álvarez permanecerá nueve años y nueve meses en prisión.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla la acumulación de penas cuando existen infracciones autónomas e independientes, pero su aplicación y la forma en que deberán cumplirse las condenas dependen de las decisiones judiciales correspondientes.

Además, las sentencias deben atravesar las etapas y recursos previstos por la ley hasta quedar ejecutoriadas.

Por eso, aunque Álvarez tiene una condena de tres años en el caso Grillete y otra de seis años y nueve meses en Triple A, no es correcto presentar por ahora la suma de ambas como una pena definitiva de nueve años y nueve meses.

Álvarez permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en Santa Elena.