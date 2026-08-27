Oleaje intenso se registrará en las costas de Ecuador entre el 28 y 30 de agosto

El Inocar advirtió del oleaje en las costas de Ecuador, entre el 28 y 30 de agosto.

Un oleaje de alta energía proveniente del suroeste del Pacífico estará presente en las costas continental e insular de Ecuador desde este viernes 28 de agosto de 2026, informó el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

El organismo señaló que el aguaje se mantendrá hasta el 30 de agosto, por lo que durante estos días se combinarán condiciones de mar más intensas con un incremento del nivel del mar.

¿Cómo estará el mar?

El Inocar prevé que entre el 28 y el 30 de agosto el estado del mar sea agitado a muy agitado. Estas condiciones representan un mayor riesgo debido a la presencia de olas altas y con mayor energía, corrientes de resaca en las zonas de rompientes y el ascenso del nivel del mar asociado al aguaje máximo.

En las playas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, se esperan olas de entre 0,50 y 1,70 metros de altura. En zonas de Galápagos, las olas podrían alcanzar hasta 2,10 metros.

El Inocar recomienda extremar precauciones mientras duren estos eventos, ya que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.

Las condiciones del mar comenzarán a mejorar progresivamente a partir del 31 de agosto, cuando se prevé que la fuerza del oleaje disminuya y el estado del mar pase a ser moderado.