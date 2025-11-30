Ecuador empieza una campaña nacional de vacunación contra la influenza hasta marzo del 2026

La vacunación contra la influenza se realiza de forma gratuita en los centros de salud

La campaña de vacunación contra la influenza estacional arrancó el sábado 29 de noviembre del 2025. La iniciativa, que fue inaugurada en Ambato, busca proteger a los grupos vulnerables ante el riesgo de la temporada con mayor propagación de la enfermedad.

Este proceso de inmunización a escala nacional se extenderá hasta marzo del 2026. "Busca reducir significativamente las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la influenza", recacló el Ministerio de Salud en un comunicado.

Para esta campaña se invirtieron 11.6 millones de dólares que permitieron la adquisición de 4.5 millones de dosis de vacunas contra la influenza.

Andrés Carrazco, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, informó que se ha identificado que el periodo de mayor circulación viral de la influenza en el país es de noviembre a enero.

Por ello instó a la población a vacunarse antes de que se reporten brotes de las enfermedad. "Prevenir la influenza es reducir la carga hospitalaria, proteger nuestro sistema de salud y, sobre todo, salvar vidas en la comunidad", añadió Carrazco.

La vacuna está disponible en los más de 1 900 centros de salud en todo Ecuador. Además es segura y gratuita para:

Niños y niñas de 6 meses hasta los cinco años, 11 meses y 29 días de edad

Adultos mayores de 65 años en adelante

Mujeres embarazadas sin importar el trimestre de gestación.

Personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, VIH, cáncer, etc.), y con discapacidad, se incluye a sus cuidadores.

Personas Privadas de Libertad ( PPL )

Trabajadores de la salud y de centros de cuidado infantil

Trabajadores en avícolas y criaderos de cerdos.

Los niños de 6 a 11 meses que reciban dos dosis prodrán acceder a la primera dosis hasta el 1 de febrero del 2026, detalla el Ministerio de Salud.

¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenir la influenza?

La influenza es una infección respiratoria aguda que se manifiesta con síntomas como: fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza y tos seca.

La mayoría de las personas se recuperan, pero en algunos casos la infección causa complicaciones graves como neumonía, hospitalización o incluso la muerte, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Para disminuir el riesgo de contagio se recomienda: