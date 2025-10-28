La FDA de EE.UU. aprueba unas gotas oftálmicas que permiten mejorar la visión sin cirugía

Una gotas oftálmicas, aprobadas por la FDA, prometen mejorar la visión de pacientes con presbicia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció la aprobación de Vizz, unas gotas oftálmicas desarrolladas por la farmacéutica LENZ Therapeutics, que prometen mejorar la visión de cerca sin necesidad de cirugía, ni lentes.

El tratamiento, basado en el compuesto aceclidina, estará disponible en Estados Unidos a finales de 2025. Se trata de una alternativa para la presbicia o ‘vista cansada’, que afecta la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos.

Con Vizz, los pacientes podrán experimentar una mejoría visual de hasta 10 horas con una sola dosis diaria. La eficacia del medicamento se observa alrededor de 30 minutos después de su aplicación.

El fármaco contrae suavemente la pupila, lo que produce un efecto estenopeico que amplía la profundidad de foco. Esto permite ver con mayor nitidez los objetos cercanos sin alterar notablemente la visión lejana.

Aunque su uso ha sido calificado como seguro y bien tolerado, los especialistas advierten que se trata de un tratamiento temporal y no definitivo. Es ideal para quienes presentan presbicia inicial.

Los efectos secundarios, según los ensayos clínicos y evaluaciones, fueron leves y transitorios. Se registraron, por ejemplo, irritación ocular, visión tenue y dolor de cabeza.

Los oftalmólogos recomiendan utilizar este medicamento bajo prescripción médica. Un especialista debe evaluar cuál es la mejor opción para cada paciente.