Ecuador entra al estiaje con menos agua: Mazar pierde nivel y crece la presión sobre el sistema eléctrico

Noviembre será el mes de mayor intensidad del período seco.

Un septiembre de 2026 atípico en Ecaudor con en una etapa de menores lluvias, con caudales bajos en zonas que alimentan a sus principales hidroeléctricas.

El embalse de Mazar registra una reducción de su nivel, mientras el Gobierno aumenta el uso de diésel para que grandes consumidores generen parte de su propia electricidad.

El estiaje se adelantó y reduce el agua para las hidroeléctricas

Los caudales que alimentan a las principales hidroeléctricas del país están por debajo de los niveles habituales, especialmente en la zona del Austro, donde se encuentran sistemas importantes para la generación nacional.

Uno de los puntos que concentra la atención es el embalse de Mazar, cuya reserva de agua es clave para el funcionamiento del complejo hidroeléctrico del río Paute.

Con menos lluvias, el ingreso de agua disminuye y también baja el margen disponible para producir electricidad durante los meses secos.

Mazar registra una nueva reducción

A las 14:00 del viernes 11 de septiembre de 2026, el embalse de Mazar se encontraba en 2 142,48 metros sobre el nivel del mar.

El nivel máximo señalado para el embalse es de 2 153 metros, por lo que la diferencia era de 10,52 metros.

La cifra también muestra una reducción en pocos días. El 7 de septiembre, Mazar registraba un nivel de 2 145,7 metros sobre el nivel del mar.

La evolución del embalse será uno de los datos que se deberá seguir durante el período seco, debido a su relación con la capacidad de generación hidroeléctrica.

Hidroeléctrica #Mazar #Paute



💧Cota: 2142.11 msnm

A 44.11 m de la cota mínima



🌊Caudal: 31.54 m³/s

-1.45% desde hace 3h



🔋Generación: 170.11 MWh

Al 100.07% de capacidad máxima

Turbinas Activas: 2/2 pic.twitter.com/3oTKJwS8ET — Monitoreo de Hidroeléctricas (@Hidro_Info_Bot) September 12, 2026

Noviembre será el mes más intenso del período seco

Según un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), noviembre será el mes de mayor intensidad del período seco.

Esto significa que durante las próximas semanas el sistema deberá enfrentar una menor disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas.

Al mismo tiempo, la demanda de electricidad continúa creciendo, lo que aumenta la presión sobre la generación disponible.

Cuando las hidroeléctricas producen menos por la falta de agua, el sistema necesita recurrir en mayor medida a otras fuentes de generación.

Colombia redujo sus ventas de electricidad a Ecuador

A este escenario se suma la situación de Colombia, que decidió restringir sus exportaciones de electricidad para preservar sus propios embalses ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Como consecuencia, Ecuador dispone de menos energía proveniente de ese mercado para complementar su generación nacional.

La menor disponibilidad de agua en Ecuador y la reducción de las importaciones desde Colombia obligan a buscar alternativas para cubrir la demanda durante los meses de estiaje.

Una de ellas es aumentar la generación térmica y reducir el consumo en determinados momentos.

Empresas y centros comerciales ya utilizan sus generadores

El Gobierno también impulsa medidas para disminuir la presión sobre el sistema. Empresas y centros comerciales comenzaron a utilizar sus propios generadores desde finales de agosto, principalmente durante las horas de mayor demanda.

Según las autoridades, la participación de varias empresas en este esquema es voluntaria.

Para sostener este esquema, el Gobierno informó que está aumentando los despachos de diésel destinados a industrias y grandes consumidores.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló el 11 de septiembre que las terminales de combustibles ya entregan mayores cantidades de diésel 2 para las empresas que participan en el programa de autogeneración voluntaria.

Además, existe un plazo que se cumple en diciembre de 2026 para que las empresas de los segmentos de alto voltaje AV1 y AV2 cuenten con sistemas propios de generación para cubrir su demanda.

En estos grupos están industrias como mineras, acereras y cementeras, entre otras.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana?

El comportamiento de las lluvias será otro factor a seguir durante el estiaje. Para el sábado 12 de septiembre, se prevén lluvias en sectores del norte e interior de la región Litoral, mientras que en la Sierra se espera cielo entre parcial nublado y nublado.

En la Amazonía se pronostican lluvias ocasionales y en Galápagos, cielo parcialmente nublado.

El país mantiene además una advertencia por lluvias, pero la situación de las hidroeléctricas dependerá del volumen y la distribución de las precipitaciones en las zonas donde se encuentran las cuencas que alimentan a los embalses.

Por ahora, el sistema eléctrico afronta los primeros meses del período seco con menos agua disponible, menor aporte desde Colombia y una demanda que sigue aumentando.